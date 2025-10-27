Στάση εργασίας στην ΕΡΤ3 επειδή έδωσαν τη μετάδοση της παρέλασης την 28η Οκτωβρίου σε δημοσιογράφο από την Αθήνα

Με… στάση εργασίας αντιδρούν οι δημοσιογράφοι της ΕΡΤ 3 στην απόφαση της διοίκησης της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης να επιλέξει ως κεντρικό παρουσιαστή στην καθιερωμένη στρατιωτική παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου στη Θεσσαλονίκη, συνάδελφό τους που μετακινήθηκε ειδικά για τον σκοπό αυτό, από την Αθήνα.

Στη σχετική ανακοίνωση από την Ενωση Συντακτών Μακεδονίας–Θράκης (ΕΣΗΕΜ-Θ) γίνεται μεταξύ άλλων λόγος για αθηνοκεντρική αντίληψη, σύμφωνα με την οποία η ΕΡΤ3 κρίνεται μη επαρκής και περιορίζεται σε συμπληρωματικό ρόλο σε μία τόσο σημαντική΄στιγμή για τη Θεσσαλονίκη, ενώ διευκρινίζεται ότι «η στάση εργασίας θα αρχίσει στις 11.00», με την έναρξη της παρέλασης, «και θα τερματιστεί ταυτόχρονα με τη λήξη της ζωντανής μετάδοσής της»!

«Εδώ και δεκαετίες, στο εορταστικό τριήμερο 26-28 Οκτωβρίου, η ΕΡΤ ΑΕ αναθέτει την μετάδοση της παρέλασης στη Θεσσαλονίκη σε δημοσιογράφους εργαζόμενους στην ΕΡΤ3. Όλες οι σχετικές μεταδόσεις γίνονταν πάντα με επαγγελματισμό και αρτιότητα», αναφέρει αρχικά στην ανακοίνωση διαμαρτυρίας η Ενωση Συντακτών Μακεδονίας-Θράκης.

Με την απόφασή της αυτή όμως εφέτος -καταγγέλλει η ΕΣΗΕΜ-Θ- η διοίκηση της ΕΡΤ απαξιώνει το δημοσιογραφικό προσωπικό της ΕΡΤ 3, «επιλέγοντας ως κεντρικό παρουσιαστή της παρέλασης δημοσιογράφο που μετακινεί από την Αθήνα ειδικά για τον λόγο αυτό και αποκλείοντας τον συνάδελφο Νίκο Λαδιανό, ο οποίος εκτελεί με επιτυχία τη συγκεκριμένη εργασία τα τελευταία 12 χρόνια». Διότι, όπως αναφέρεται, «κατά τη διοίκηση της ΕΡΤ, όμως, ούτε αυτός ούτε οποιοσδήποτε άλλος από τους δημοσιογράφους της ΕΡΤ3 κρίνεται ικανός να αναλάβει τη μετάδοση ενός κορυφαίου για την πόλη γεγονότος».

«Η αιφνίδια αυτή απόφαση -υπογραμμίζεται στην ανακοίνωση- δείχνει έλλειψη στοιχειώδους σεβασμού προς τα μέλη της Ενωσής μας, προκαλεί αίσθημα αγανάκτησης και γεννά εύλογα ερωτήματα για τους λόγους που την υπαγόρευσαν, πέρα από την καταδικαστέα αθηνοκεντρική αντίληψη, σύμφωνα με την οποία η ΕΡΤ3 κρίνεται μη επαρκής και περιορίζεται σε συμπληρωματικό ρόλο σε μία τόσο σημαντική στιγμή για την πόλη στην οποία εδρεύει».

«Διαμαρτυρόμενη για την αντίληψη αυτήν και μη αποδεχόμενη τον δευτερεύοντα ρόλο που για πρώτη φορά σε τέτοιο πλαίσιο επιφυλάσσεται στα μέλη της που εργάζονται στην ΕΡΤ3, η ΕΣΗΕΜ-Θ, με ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου, αποφάσισε να κηρύξει στάση εργασίας των δημοσιογράφων της ΕΡΤ3 που με οποιονδήποτε τρόπο συμμετέχουν στην ζωντανή τηλεοπτική κάλυψη και μετάδοση της παρέλασης στη Θεσσαλονίκη την Τρίτη 28 Οκτωβρίου 2025. Η στάση εργασίας θα αρχίσει στις 11.00, οπότε γίνεται η έναρξη της παρέλασης, και θα τερματιστεί ταυτόχρονα με τη λήξη της ζωντανής μετάδοσής της», διευκρινίζεται για μορφή αυτή διαμαρτυρίας απέναντι στην απόφαση της διοίκησης της ΕΡΤ να κάνει τη μετάδοση της παρέλασης δημοσιογράφος από την Αθήνα…

