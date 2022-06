Στα «σκαριά» η πρώτη ελληνική φρεγάτα Belharra

Εικόνες από την κατασκευή της πρώτης ελληνικής φρεγάτας Belharra δόθηκαν στη δημοσιότητα την Τετάρτη, με αφορμή την επίσκεψη του Αρχηγού ΓΕΝ Αντιναύαρχου Στυλιανού Πετράκη στα ναυπηγεία της Naval Group στη Λοριάν, στο πλαίσιο της επίσκεψής του στη Γαλλία, όπου είχε σειρά επαφών.

Ο Αρχηγός ΓΕΝ ενημερώθηκε για την εξέλιξη του προγράμματος και την πρόοδο των εργασιών ναυπήγησης των 3+1 φρεγατών FDI της Ελλάδας, ενώ οι υπεύθυνοι του ομίλου τον ξενάγησαν στις εγκαταστάσεις του ομίλου, όπου και τραβήχτηκαν οι παρακάτω φωτογραφίες:

Επίσκεψη Αρχηγού ΓΕΝ Αντιναυάρχου Στυλιανού Πετράκη ΠΝ στο ναυπηγείο της @navalgroup στο Λοριάν της Γαλλιας 🇲🇫@NavyGR on board #FDI full ahead to the future ⚓🇬🇷@MarineNationale pic.twitter.com/ILmO9cj712

— Πολεμικό Ναυτικό (@NavyGR) June 1, 2022