Στα όρια η σύγκρουση διαδηλωτών – κυβέρνησης στο Χονγκ Κονγκ

Στο αεροδρόμιο έχει μετακινηθεί πλέον η αντιπαράθεση μεταξύ των διαδηλωτών και της ηγεσίας του Χονγκ Κονγκ, η οποία σκληραίνει τη ρητορική της προετοιμάζοντας κατά τα φαινόμενα το έδαφος για μια βίαιη αντιπαράθεση μαζί τους.

Τη Δευτέρα χιλιάδες άνθρωποι βρέθηκαν το αεροδρόμιο της πόλης, ένα από τα πλέον πολυσύχναστα της Ασίας, οδηγώντας σε ακύρωση εκατοντάδες πτήσεις. Δεν είναι πάντως σαφές, γράφει ο Guardian, για ποιο λόγο το αεροδρόμιο αποφάσισε να ακυρώσει πτήσεις καθώς οι διαδηλωτές είναι σε αυτό εδώ και τουλάχιστον πέντε ημέρες.

Η αναστάτωση στο πτητικό πρόγραμμα συνεχίζεται και σήμερα Τρίτη, αν και το αεροδρόμιο πλέον λειτουργεί και οι διαδηλωτές έχουν φύγει. Μόνο η Cathay Pacific ακύρωσε τουλάχιστον 200 πτήσεις από και προς την πόλη.

Από την πλευρά της η ηγέτιδα του Χονγκ Κονγκ Κάρι Λαμ, προειδοποιεί σε υψηλούς τόνους ότι η βία «θα σπρώξει το Χονγκ Κονγκ σε μονοπάτι χωρίς επιστροφή, θα ρίξει την κοινωνία του σε μια πολύ ανησυχητική και επικίνδυνη κατάσταση».

Η ίδια αποφεύγει να δώσει απάντηση στο κεντρικό αίτημα των διαδηλωτών, την απόσυρση του νόμου που διευκολύνει την παράδοση κατηγορούμενων στις Αρχές του Πεκίνου, ενώ αρνείται να απαντήσει αν τα χέρια της –πολιτικά μιλώντας- είναι δεμένα από το Πεκίνο.

Οι διαδηλώσεις στην πόλη συνεχίζονται εδώ και 10 εβδομάδες με αυξανόμενη ένταση και όλο και πιο βίαιη καταστολή. Μόνο την Κυριακή 40 άνθρωποι χρειάστηκαν νοσηλεία, μεταξύ τους και μία γυναίκα που κινδυνεύει να χάσει ένα μάτι της. Πολλοί είναι αυτοί που κατεβαίνουν στις διαδηλώσεις με γάζες στα μάτια, σε συμπαράσταση στην τραυματισμένη γυναίκα.

Η αστυνομία αποποιείται κάθε ευθύνη για το περιστατικό με τη γυναίκα, ενώ παραδέχτηκε με μια μάλλον κωμική δικαιολογία ότι έβαλε αστυνομικούς να παριστάνουν τους διαδηλωτές. «Ντύθηκαν σαν διαφορετικοί χαρακτήρες», είπε αξιωματούχος.

Κινέζοι αξιωματούχοι μιλούν πλέον ανοιχτά για «τρομοκρατικά στοιχεία» όταν αναφέρονται στους διαδηλωτές.

The Hong Kong police now have water cannons ready for deployment during #HongKongProtests.@JosieWongHK shows us how they work #香港 pic.twitter.com/nSR5NMHrKs

— Bloomberg TicToc (@tictoc) August 13, 2019