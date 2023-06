Στα Κατεχόμενα ο Ερντογάν: Πρώτα η αναγνώριση του ψευδοκράτους, μετά οι διαπραγματεύσεις

Εκ των ων ουκ άνευ είναι για την Τουρκία η αναγνώριση της κυριαρχικής ισότητας και του ίσου καθεστώτος των Τουρκοκυπρίων δήλωσε τη Δευτέρα ο τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

«Δεν θα χάσουμε άλλα 50 χρόνια σε διαπραγματεύσεις με τις μαξιμαλιστικές θέσεις των Ελληνοκυπρίων», τόνισε. «Αν οι πλευρές επιστρέψουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, ο δρόμος για αυτό είναι η αναγνώριση της Τουρκικής Δημοκρατίας της Βόρειας Κύπρου», προσέθεσε στις δηλώσεις του από την κατεχόμενη Λευκωσία ο Ερντογάν, έχοντας δίπλα του τον «πρόεδρο» του ψευδοκράτους Ερσίν Τατάρ.

If there is to be return to negotiating table on Cyprus, it will be through recognition of Turkish Republic of Northern Cyprus, Türkiye's President Erdogan says — ANADOLU AGENCY (@anadoluagency) June 12, 2023

Ο τελευταίος επανέλαβε το όραμά του για λύση στο Κυπριακό στη βάση της συνεργασίας δύο κρατών και σημείωσε ότι οι επίσημες διαπραγματεύσεις μπορούν να ξεκινήσουν εφόσον επιβεβαιωθούν τα «κυριαρχικά δικαιώματα των Τουρκοκυπρίων» που πηγάζουν από τις συμφωνίες του 1960, όπως είπε.

Των κοινών δηλώσεων Ερντογάν – Τατάρ προηγήθηκαν δυόμιση ώρες συναντήσεων, η πρώτη κατ’ ιδίαν και η υπόλοιπη μιάμιση ώρα μεταξύ των αντιπροσωπειών, μετέδωσε Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων.

President Recep Tayyip Erdoğan was welcomed by President Ersin Tatar of the Turkish Republic of Northern Cyprus (TRNC) with an official ceremony. pic.twitter.com/rd4G4MkpFn — AK Party (@akpartyenglish) June 12, 2023

Μεταξύ άλλων, ο Ερντογάν είπε ότι η μεταφορά ηλεκτρισμού από την Τουρκία στο ψευδοκράτος, η οποία θα λύσει το πρόβλημα της ηλεκτροδότησης, αποτελεί προτεραιότητα, και ευχήθηκε να ξεκινήσει σύντομα η οικοδόμηση 1.190 περίπου κοινωνικών κατοικιών στην περιοχή της Δερύνειας.

Για την ανατολική Μεσόγειο είπε ότι η Αγκυρα θα συνεχίσει να υπερασπίζεται «τα κυριαρχικά και νόμιμα δικαιώματα των Τουρκοκυπρίων» ενώ σε ερώτηση για τα Ελληνοτουρκικά και το Αιγαίο ανέφερε ότι επιθυμία του είναι το Αιγαίο να μετατραπεί σε θάλασσα ειρήνης.

Ο Ερντογάν υπογράμμισε, ακόμη, ότι είναι παράδοση ο τούρκος πρόεδρος να μεταβαίνει στο πρώτο ταξίδι εκτός Τουρκίας μετά την εκλογή του στο ψευδοκράτος και πως αυτός τήρησε αυτή την παράδοση.

Επόμενος σταθμός του, μετά τα Κατεχόμενα, το Αζερμπαϊτζάν όπου επίσης θα έχει συναντήσεις. Θα διανυκτερεύσει στο Μπακού και θα επιστρέψει στην τουρκική πρωτεύουσα την Τρίτη.

President @RTErdogan was welcomed with an official ceremony by President Ersin Tatar of the Turkish Republic of Northern Cyprus (TRNC). pic.twitter.com/khBW4d7B5s — Republic of Türkiye Directorate of Communications (@Communications) June 12, 2023

Η Λευκωσία καταδικάζει την επίσκεψη Ερντογάν στα Κατεχόμενα

Το κυπριακό υπουργείο Εξωτερικών καταδίκασε «την παράνομη μετάβαση» του τούρκου προέδρου στα Κατεχόμενα, η οποία συνιστά «ακόμα μια κατάφωρη παραβίαση των σχετικών Ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας ΟΗΕ».

Τόσο ο Ερντογάν όσο και ο Τατάρ επανέλαβαν τις απαράδεκτες θέσεις τους στο Κυπριακό, υποστήριξε.

Και «σε μια περίοδο κατά την οποία η Κυπριακή Δημοκρατία καταβάλλει έντονες προσπάθειες για επανεκκίνηση των διαπραγματεύσεων προς εξεύρεση λύσης εντός του συμφωνημένου πλαισίου ΟΗΕ, τέτοιου είδους ρητορική που εξυπηρετεί την πολιτική της Τουρκίας για προώθηση της “αναγνώρισης” της παράνομης αποσχιστικής οντότητας στα Κατεχόμενα βαίνει εις βάρος της όποιας προοπτικής για επίλυση του Κυπριακού».

Το ΥΠΕΞ κατέληξε τονίζοντας ότι «υπό το φως των ανωτέρω παράνομων ενεργειών, θα προβεί σε όλες τις δέουσες ενέργειες και διαβήματα».

