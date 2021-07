Στα Κατεχόμενα ο Ερντογάν: Εφεξής διαπραγματεύσεις στο Κυπριακό μόνο από δύο «κυρίαρχα κράτη»

Ο Ερντογάν δεν πτοείται ούτε από ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών, ούτε από νουθεσίες Ευρωπαίων και Αμερικανών και προχωρά σταθερά το σχέδιό του για «δύο κράτη στην Κύπρο», παρά τα σαφή μηνύματα που λαμβάνει από τη διεθνή κοινότητα ότι κάτι τέτοιο δεν πρόκειται να γίνει ποτέ αποδεκτό.

Λίγο πριν την αναχώρησή του για τα Κατεχόμενα στην Κύπρο (έφθασε στις 15.00 της Δευτέρας, δείτε το σχετικό βίντεο κάτω) ο τούρκος πρόεδρος έδειξε ξανά τις προθέσεις του με μία ακόμη μεγαλόστομη δήλωση: ότι εφεξής οι διαπραγματεύσεις στο Κυπριακό θα γίνοντας από «δύο ανεξάρτητα και κυρίαρχα κράτη».

«Είμαστε υπέρ της λύσης δύο ίσων, κυρίαρχων κρατών», επανέλαβε. «Γιατί εμείς περάσαμε 40 – 50 χρόνια με τα λόγια τους και δεν μπορέσαμε να έχουν κανένα αποτέλεσμα. Πλέον αυτή η εποχή τέλειωσε, έκλεισε. Από δω και πέρα λύση δύο κυρίαρχων, ίσων κρατών. Το αφήγημα περί μειονότητας δεν το αποδεχόμαστε. Δεν υπάρχει τέτοιο θέμα», διεμήνυσε.

«Επαναλαμβάνω την έκκλησή μου σε όσους είναι υπέρ της λύσης. Η λύση στην Κύπρο μπορεί να επιτευχθεί μόνο με βάση της πραγματικότητες στο νησί. Εάν υπάρχει μια νέα διαπραγματευτική διαδικασία μπορεί να γίνει μόνο μεταξύ δύο ίσων, κυρίαρχων κρατών […] Και να μην ξεχνάτε ότι παρά τις δυσκολίες η “ΤΔΒΚ”είναι ένα κράτος (σ.σ. ψευδοκράτος που δεν αναγνωρίζεται απο τη διεθνή κοινότητα) που στέκεται στα δικά του πόδια. Η δημοκρατία του διευρύνεται, η οικονομία του προχωρά στο μέλλον με σταθερά βήματα. Η Τουρκία και κάθε μέλος του τουρκικού λαού, όπως και χθες έτσι και σήμερα κι αύριο, θα συνεχίσουν να βρίσκονται δίπλα στους Τουρκοκύπριους», διαβεβαίωσε ο Ταγίπ Ερντογάν.

Κληθείς μάλιστα να σχολιάσει την παρουσία αντιπροσωπείας της βουλής του Αζερμπαϊτζάν στα κατεχόμενα, είπε ότι «αποτελεί προσπάθειά μας η εγκαθίδρυση και διεύρυνση σε ανώτατο επίπεδο τέτοιων σχέσεων με διάφορες χώρες του κόσμου και ειδικά με το Αζερμπαϊτζάν. Αυτά θα συνεχιστούν».

Το πρωί ο επικεφαλής του Γραφείου Επικοινωνίας της τουρκικής Προεδρίας, Φαχρετίν Αλτούν ανήρτησε βίντεο για την τουρκική εισβολή (σ.σ. «ειρηνευτική επιχείρηση στην Κύπρο», την αποκάλεσε) με πλάνα από τις δικοινοτικές ταραχές προ του 1974 και τον Αττίλα.

«Η Τουρκία και οι Τουρκοκύπριοι συνεργάστηκαν στενά με τον ΟΗΕ για δεκαετίες για την προώθηση της διαρκούς ειρήνης. Ήρθε η ώρα να αναζητήσουμε μια λύση δύο κρατών», ήταν το μήνυμα που θέλησε να στείλει.

President @RTErdogan will visit Cyprus on the 47th anniversary of the Cyprus Peace Operation.

Turkey and the Turkish Cypriots worked closely with UN for decades to promote lasting peace.

It’s time to pursue a two-state solution. pic.twitter.com/yo6jMiQhIP

— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) July 19, 2021