Στα 7,8 δισ. ευρώ τα νέα χρέη στην Εφορία το 10μηνο

Δημιουργία νέων χρεών προς την Εφορία τον Οκτώβριο δείχνουν τα στοιχεία του Tax Administration, καθώς παράλληλα με την αύξηση των φορολογικών εσόδων καταγράφεται αύξηση των οφειλών που δημιουργήθηκαν εντός του 2025 (νέο ληξιπρόθεσμο).

Για τον Οκτώβριο, το νέο ληξιπρόθεσμο χρέος έφτασε τα 829 εκατ. ευρώ, ενώ πέρυσι την ίδια περίοδο ήταν 740 εκατ. ευρώ (αύξηση κατά 12,03%). Συνολικά στο 10μηνο, το νέο ληξιπρόθεσμο ήταν 7,797 δισ. ευρώ, ενώ πέρυσι την ίδια περίοδο είχε φτάσει τα 6,656 δισ. ευρώ (αύξηση κατά 17,14%). Eξαιρουμένων των 10 μη φορολογικών κατηγοριών (χαρτόσημα, τέλη κυκλοφορίας κ.λπ.) στο 10μηνο, το νέο ληξιπρόθεσμο έφτασε τα 7,258 δισ. ευρώ,

Σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024, ο αριθμός των οφειλετών παρουσιάζει οριακή μείωση κατά 0,77% στα 3.896.032 έναντι 3.926.439 το 2024.

Οι συνολικές εισπράξεις έναντι νέου ληξιπρόθεσμου έφτασαν τα 409 εκατ. ευρώ, ενώ την ίδια περίοδο του 2024 είχαν φτάσει τα 357 εκατ. ευρώ (αύξηση κατά 14,57%). Συνολικά στο 10μηνο, οι συνολικές εισπράξεις έναντι νέου ληξιπρόθεσμου (εκτός μη φορολογικών υποχρεώσεων) έφτασαν τα 2,639 δισ. ευρώ, ενώ την αντίστοιχη περίοδο του 2024 ήταν 2,415 δισ. ευρώ (αύξηση κατά 9,28%).

Από τα στοιχεία της ΑΑΔΕ προκύπτει ότι το σύνολο των χρεών προς την Εφορία ξεπερνά τα 112,5 δισ. ευρώ. Από το ποσό αυτό ανεπίδεκτα είσπραξης θεωρούνται 27,3 δισ. ευρώ, με αποτέλεσμα το πραγματικό υπόλοιπο να φτάνει τα 85,1 δισ. ευρώ.

