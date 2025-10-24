Στα 32 εκατ. ευρώ το τίμημα σε δημοπρασία για πίνακα του Πικάσο

Eνας πίνακας του διάσημου ισπανού καλλιτέχνη, Πάμπλο Πικάσο, που πιστεύεται ότι απεικονίζει τη μούσα και σύντροφό του Ντόρα Μαρ, απέσπασε 27 εκατομμύρια ευρώ (31,49 εκατομμύρια δολάρια) σε δημοπρασία στο Παρίσι .

Το έργο, με τίτλο «Προτομή γυναίκας με λουλουδάτο καπέλο (Ντόρα Μαρ) 1943», αποκτήθηκε από μια γαλλική οικογένεια το 1944 και παρέμεινε στην ιδιωτική τους συλλογή για δεκαετίες, μέχρι που οι κληρονόμοι τους αποφάσισαν να το πουλήσουν.

Η τιμή πώλησης, συμπεριλαμβανομένων των τελών, ήταν 32 εκατομμύρια ευρώ, σύμφωνα με εκπρόσωπο του οίκου δημοπρασιών Drouot. Ο αγοραστής βρισκόταν στην αίθουσα δημοπρασιών, αλλά δεν αποκαλύφθηκε η ταυτότητά του.

Ο πίνακας δεν είχε εκτεθεί ποτέ στο κοινό πριν από τη δημοπρασία και η μόνη απόδειξη της ύπαρξής του ήταν μια φωτογραφία του από το 1944, σύμφωνα με ειδικούς τέχνης.

«Είναι χωρίς αμφιβολία το πιο συγκινητικό έργο του Πικάσο που αφορούσε τη μούσα του, επειδή ήταν έτοιμος να την αφήσει (τη Ντόρα Μαρ) για τη (Γαλλίδα ζωγράφο) Φρανσουάζ Ζιλό», δήλωσε ο δημοπράτης Κριστόφ Λουσιέν.

«Και μέσα από αυτό το πορτρέτο, βλέπουμε μια γυναίκα που συγκρατεί τα δάκρυά της. Είναι λοιπόν μεγάλη τύχη για έναν δημοπράτη να έχει μπροστά στα μάτια του ένα κομμάτι της ιστορίας της τέχνης».

Η ειδική σε θέματα τέχνης Ανιές Σεβέστ-Μπαρμπ είπε ότι οι κληρονόμοι αποφάσισαν να βγάλουν τον πίνακα προς πώληση, καθώς δεν ήταν δυνατό να τον μοιράσουν μεταξύ τους.

