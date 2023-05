Σοκ στον παγκόσμιο αθλητισμό: Νεκρή η 32χρονη Ολυμπιονίκης Τόρι Μπόουι

Μόλις στα 32 της χρόνια έφυγε από τη ζωή η Oλυμπιονίκης και παγκόσμια πρωταθλήτρια του στίβου στα 100 μέτρα Τόρι Μπόουι. H Αμερικανίδα βρέθηκε νεκρή στο σπίτι της στη Φλόριντα ενώ οι συνθήκες του θανάτου της δεν έχουν γίνει γνωστοί.

Την άσχημη είδηση έκανε γνωστή η εταιρία που την εκπροσωπούσε, αναφέροντας: “Είμαστε συντετριμμένοι που μοιραζόμαστε τα δυσάρεστα νέα του θανάτου της Τόρι Μπόουι. Χάσαμε μία πελάτη, αγαπητή φίλη, κόρη και αδελφή. Η Τόρι ήταν πρωταθλήτρια, ένας φάρος φωτός που έλαμπε. Λυπούμαστε κατάκαρδα. Οι προσευχές μας είναι με την οικογένεια και τους φίλους της”.

“We’re devasted to share the very sad news that Tori Bowie has passed away. We’ve lost a client, dear friend, daughter and sister. Tori was a champion…a beacon of light that shined so bright! We’re truly heartbroken and our prayers are with the family and friends. pic.twitter.com/ES83SjM7u4

— Icon Management Inc. (@iconmanagement) May 3, 2023