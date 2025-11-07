Ρονάλντο: «Φυσιολογικός ο Μπέκαμ, εγώ είμαι πιο όμορφος, είμαι τέλειος»

Οταν πατάει στον αγωνιστικό χώρο, δύσκολα μπορείς να τον αμφισβητήσεις. Ο Κριστιάνο Ρονάλντο, αν και έχει πατήσει τα 40, παραμένει μια μηχανή των γκολ, ένας υπεραθλητής που έχει επενδύσει όλο τον χρόνο του για να γίνει η καλύτερη εκδοχή του ποδοσφαιρικού εαυτού του.

Στις περιπτώσεις, όμως, που ο Κριστιάνο βρίσκεται μακριά από το χορτάρι, καθισμένος για παράδειγμα πίσω από ένα μικρόφωνο, είναι πολλά αυτά που μπορείς να σχολιάσεις για τα λεγόμενά του. Ειδικά τα τελευταία χρόνια, ο άσος της Αλ Νασρ έχει ουκ ολίγες φορές βρεθεί στα πρωτοσέλιδα για μια δήλωσή του.

Αυτή την φορά ο Ρονάλντο βρέθηκε απέναντι από τον καλό του φίλο και δημοσιογράφο Πιρς Μόργκαν, για να σχολιάσει σοβαρά αλλά και λιγότερα σοβαρά θέματα, από την κηδεία του Ντιόγκο Ζότα μέχρι την ομορφιά του Ντέιβιντ Μπέκαμ, σε σύγκριση πάντα με τη δική του εικόνα.

Ο Μέσι και το Παγκόσμιο Κύπελλο

Ενα από τα πράγματα που λατρεύει να σχολιάζει ο Ρονάλντο είναι, φυσικά, το πόσο σπουδαίος είναι. Ο Πορτογάλος έχει ουκ ολίγες φορές αναφέρει ότι θεωρεί τον εαυτό του τον καλύτερο ποδοσφαιριστή στην Ιστορία. Ο Πιρς Μόργκαν, λοιπόν, δεν θα μπορούσε να μην τον πειράξει φέρνοντας στη συζήτηση τον Λιονέλ Μέσι.

«Ο Γουέιν Ρούνεϊ ισχυρίζεται ότι δεν σε μισεί, αλλά εξακολουθεί να λέει ότι ο Μέσι είναι καλύτερος από εσένα» εμφανίζεται να λέει ο Μόργκαν, με τον πρώην αστέρα των Ρεάλ Μαδρίτης και Γιουνάιτεντ να απαντά «κανένα πρόβλημα», προτού προσθέσει με έναν ευδιάκριτο εκνευρισμό: «Δεν συμφωνώ, δεν θέλω να είμαι ταπεινός».

Στη συνέχεια ο Ρονάλντο είπε και κάτι προφανές: ότι καμία συλλογική διάκριση δεν είναι ικανή να αλλάξει την ατομική αξία ενός ποδοσφαιριστή. «Το να λένε ότι θα είμαι ο καλύτερος ποδοσφαιριστής στην Ιστορία αν η Πορτογαλία κερδίσει το Παγκόσμιο Κύπελλο… όχι, αυτό δεν βγάζει κανένα νόημα… ο καθένας μπορεί να έχει την άποψή του για τον καλύτερο» ανέφερε.

Η -μη ποδοσφαιρική- σύγκριση με τον Μπέκαμ

«Συχνά σε συγκρίνουν με τον Ντέιβιντ Μπέκαμ, κυρίως για την εμφάνισή σου. Πιστεύεις ότι είσαι πιο ωραίος από τον Ντέιβιντ Μπέκαμ;» ρώτησε κάποια στιγμή ο Πιρς Μόργκαν, για να ακολουθήσει από τον ποδοσφαιριστή ένα ρεσιτάλ.

«Εξαρτάται» απάντησε αρχικά ο Κριστιάνο Ρονάλντο. «Για μένα η ομορφιά δεν είναι μόνο το πρόσωπο, αλλά ολόκληρο το πακέτο. Φαντάσου έναν Κριστιάνο που δεν είναι διάσημος, με κόκκινο κολλητό μαγιό να πίνει νερό καρύδας στην Κοπακαμπάνα – πιστεύεις ότι δεν θα είχα καμία ελπίδα;».

Οταν, όμως, ο παρουσιαστής επέμεινε στη σύγκριση με τον Ντέιβιντ Μπέκαμ, ο 40χρονος Κριστιάνο Ρονάλντο δεν έκρυψε την αυτοπεποίθησή του, δίνοντας μια σχεδόν προκλητική απάντηση. «Αν περπατούσες με τον Μπέκαμ στην Κοπακαμπάνα για δέκα λεπτά, και ήσασταν και οι δύο άγνωστοι, ποιος θα τραβούσε περισσότερη προσοχή;» ρώτησε ο Πιρς Μόργκαν.

«Εγώ, 100%» απάντησε χωρίς δισταγμό ο Κριστιάνο Ρονάλντο, κάνοντας τον παρουσιαστή να ξεσπάσει σε γέλια. «Το ήξερα», είπε ο Μόργκαν, «απλώς ήθελα να το ακούσω από εσένα».

Στη συνέχεια ο Κριστιάνο Ρονάλντο προσπάθησε να δικαιολογήσει τη δήλωσή του, υποστηρίζοντας ότι το σώμα του Μπέκαμ είναι «φυσιολογικό». «Το ξέρει και ο ίδιος. Εχει όμορφο πρόσωπο, ναι, είναι ωραίος» είπε .«Αλλά το υπόλοιπο είναι φυσιολογικό. Εγώ δεν είμαι απλά φυσιολογικός – είμαι τέλειος».

Ωστόσο επέλεξε να μιλήσει με σεβασμό για τον άγγλο πρώην ποδοσφαιριστή: «Είναι πολύ ωραίος, μου αρέσει. Είναι άνθρωπος που μιλάει καλά, μου αρέσει ο τρόπος του».

Ο θάνατος και η κηδεία του Ζότα

Ενα από τα πιο σοβαρά θέματα που άγγιξε ο Μόργκαν στη συνέντευξη με τον Ρονάλντο ήταν ο θάνατος του συμπατριώτη και συμπαίκτη του στην εθνική Πορτογαλίας Ντιόγκο Ζότα.

Ο άτυχος ποδοσφαιριστής της Λίβερπουλ είχε χάσει τη ζωή του, μαζί με τον αδελφό του Αντρέ Σίλβα, σε τροχαίο δυστύχημα στην Ζαμόρα της Ισπανίας στις 3 Ιουλίου.

‘I cried a lot… Diogo was one of us.’ Cristiano Ronaldo opens up about hearing the “devastating” news of his Portugal teammate Diogo Jota’s death – and explains why he didn’t attend the funeral. Part 2 now live👇 📺 https://t.co/1BESX9SHmt@piersmorgan | @cristiano pic.twitter.com/J2aLcV3lID — Piers Morgan Uncensored (@PiersUncensored) November 6, 2025

Δύο ημέρες αργότερα τελέστηκε η κηδεία των άτυχων αδερφών στην Γκοντομάρ και αίσθηση είχε προκαλέσει η απουσία του Ρονάλντο, με τον κόσμο να τον κρίνει που δεν έδωσε το «παρών», δεδομένης και της ιδιότητάς του ως αρχηγού της Πορτογαλίας.

Ο ίδιος κλήθηκε να εξηγήσει τον λόγο πίσω από την αποχή του, δίνοντας διττή απάντηση: «Οι άνθρωποι με κριτικάρουν πολύ. Οπως είπα, δεν με νοιάζει, γιατί όταν έχεις καθαρή συνείδηση δεν χρειάζεται να ανησυχείς για το τι λένε. Για δύο λόγους δεν πήγα στην κηδεία. Από όταν πέθανε ο πατέρας μου δεν έχω ξαναπάει σε νεκροταφείο. Δεύτερον, ξέρετε τη φήμη μου… Οπου κι αν πάω, θα γίνει τσίρκο! Η προσοχή θα στρεφόταν πάνω μου και δεν ήθελα να συμβεί αυτό. Σκεφτόμουν την οικογένειά του».

Απολαύστε το δεύτερο –και πιο απολαυστικό– μέρος της συνέντευξης εδώ:

