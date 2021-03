Ο «φευγάτος» Μέσι ψήφισε για τον νέο πρόεδρο της Μπαρτσελόνα

Ιστορική ημέρα για την Μπαρτσελόνα η 7η Μαρτίου καθώς διεξάγονται οι εκλογές για την ανάδειξη του νέου προέδρου του συλλόγου.

Τζουάν Λαπόρτα, Βίκτορ Φοντ και Τόνι Φρέισα διεκδικούν το χρίσμα του 42ου προέδρου στην ιστορία του καταλανικού συλλόγου, με τον νικητή να έχει μπροστά του να ανέβει ένα «βουνό», καθώς τα προβλήματα στον σύλλογο είναι μεγάλα, τόσο σε οικονομικό επίπεδο όσο και σε ό,τι έχει να κάνει με το αγωνιστικό.

Ο Λιονέλ Μέσι βρέθηκε από νωρίς στο εκλογικό κέντρο της Μπαρτσελόνα ώστε να πάρει μέρος στη διαδικασία και να ψηφίσει τον διάδοχο του Ζοσέπ Μαρία Μπαρτομέου.

Παρέα με έναν από τους γιους του, ο αργεντινός σταρ εμφανώς ευδιάθετος έριξε την ψήφο του και χαμογέλασε στην κάμερα. ποιον ψήφισε δεν το είπε φεύγοντας, οι περισσότεροι όμως υποψιάζονται ότι στηρίζει τον πρόεδρο επί των ημερών του οποίου έγραψε τους πρώτους θριάμβους του με τη Μπάρτσα: τον Τζουάν Λαπόρτα

Φυσικά, το θέμα απασχόλησε τον διεθνή Τύπο με αρκετούς να σχολιάζουν την περίπτωση ο Μέσι να μην ζήσει για καιρό το νέο καθεστώς στην Βαρκελώνη καθώς κάποιοι τον θέλουν να αποχωρίζεται το καλοκαίρι την αγαπημένη του Μπάρτσα αναζητώντας μια νέα πρόκληση.

Lionel Messi casts his vote in the Barcelona presidential election 📥pic.twitter.com/rkor59u4oX

— Goal (@goal) March 7, 2021