Η καναδή υπουργός Εξωτερικών δρόσισε με γρανίτες τους δημοσιογράφους

Μια ευχάριστη έκπληξη επεφύλαξε η υπουργός Εξωτερικών του Καναδά, Κρίστια Φρίλαντ, για τους δημοσιογράφους που παρακολουθούν τις διαπραγματεύσεις στην Ουάσινγκτον μεταξύ αμερικανών και καναδών αξιωματούχων για την αναθεώρηση της NAFTA (Βορειοαμερικανική Συμφωνία Ελευθέρων Συναλλαγών) προσφέροντάς τους λίγες στιγμές δροσιάς κάτω από τον καυτό ήλιο.

Again demonstrating how polite Canadians are, Canada's Foreign Minister @cafreeland just brought popsicles to the press waiting outside the @USTradeRep offices. — John Roberts (@johnrobertsFox) August 30, 2018

Στο τρίτο «πέρασμά» της μπροστά από ένας δάσος από μικρόφωνα, κάμερες και κασετοφωνάκια, η Φρίλαντ έκανε μια λακωνική δήλωση για την πορεία των διαπραγματεύσεων και κατόπιν σήκωσε ψηλά μια χάρτινη σακούλα σούπερ-μάρκετ.

"Because I used to be a journalist", says she knows how hard it is waiting.. Canada's Foreign Affairs Minister @cafreeland brings popsicles to journalists camped out outside #NAFTA talks in Washington DC waiting for news updates #cdnmedia #cdnpoli — always vote (@always_vote) August 30, 2018

Το δώρο της υπουργού ήταν πολλές δεκάδες γρανίτες φρούτων: από λάιμ (ίσως προς τιμή του Μεξικού) μέχρι φραμπουάζ, λεμόνι και φράουλα.

Οι δημοσιογράφοι δεν έχασαν την ευκαιρία να δροσιστούν, αφού την Πέμπτη το θερμόμετρο στην Ουάσινγκτον έδειχνε 32 βαθμούς Κελσίου. Με την υγρασία στο 50%, χωρίς ούτε ένα συννεφάκι στον ουρανό και χωρίς καμία σκιά στο πεζοδρόμιο όπου είναι αναγκασμένοι να περιμένουν για να κάνουν το ρεπορτάζ τους.

On her way back in to ongoing NAFTA talks in sweltering Washington, D.C., Foreign Affairs Minister and former journalist Chrystia Freeland dropped off popsicles to the reporters staking out the scene.

Read more: https://t.co/CzTjdwEwCd pic.twitter.com/txTU34GhjV — CTV News (@CTVNews) August 30, 2018

Η Φρίλαντ εξήγησε ότι ήθελε να φροντίσει τους πρώην συναδέλφους της αφού και η ίδια στο παρελθόν ήταν ανταποκρίτρια του πρακτορείου Reuters.

Ohhh popsicles !!! La MAÉ du Canada 🇨🇦 @cafreeland a apporté des sorbets aux fruits pour les journalistes qui font le pied de grue sous un soleil pour les négos commerciales 🇺🇸 – Canada 🇨🇦 brûlant pic.twitter.com/92TFe47Dc5 — Christophe Vogt (@christophevogt) August 30, 2018

Αφότου έφτασε, την Τρίτη, στην Ουάσινγκτον, επικεφαλής της αντιπροσωπείας του Καναδά στις συνομιλίες, η Φρίλαντ δεν παραλείπει να μιλάει τακτικά στους δημοσιογράφους που καλύπτουν το θέμα, σε αντίθεση με τους αμερικανούς διαπραγματευτές οι οποίοι δεν έχουν μιλήσει στον Τύπο ούτε μία φορά.