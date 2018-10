Η Γιουβέντους υπερασπίζεται τον Κριστιάνο Ρονάλντο για τις κατηγορίες βιασμού

Η υπόθεση με τις κατηγορίες βιασμού της Κάθριν Μαγιόρκα από τον Κριστιάνο Ρονάλντο, ταλανίζει το παγκόσμιο ποδόσφαιρο.

Η 34χρονη τον κατηγορεί ανοιχτά για βιασμό και οι αμερικανικές αστυνομικές αρχές έκαναν γνωστό πως θα ανοίξουν ξανά την υπόθεση.

Ο ίδιος ο πορτογάλος σούπερ σταρ έχει απορρίψει όλες τις κατηγορίες που του αποδίδονται και δηλώνει αθώος.

Το βράδυ της Πέμπτης ήταν η σειρά της ομάδας του να πάρει επίσημα θέση.

. @Cristiano Ronaldo has shown in recent months his great professionalism and dedication, which is appreciated by everyone at Juventus. 1/1

The events allegedly dating back to almost 10 years ago do not change this opinion, which is shared by anyone who has come into contact with this great champion. 2/2

— JuventusFC (@juventusfcen) October 4, 2018