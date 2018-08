Europa League: Προβάδισμα πρόκρισης για Ολυμπιακό, 3-1 την Μπέρνλι

Με ξέσπασμα στο β’ ημίχρονο ο Ολυμπιακός κέρδισε 3-1 την Μπέρνλι στο Καραϊσκάκη και έκανε το πρώτο (σημαντικό) βήμα πρόκρισης στα πλέι οφ του Europa League.

Η ομάδα του Πειραιά έτσι πήρε το βράδυ της Πέμπτης σημαντικό προβάδισμα για να μπει στους ομίλους, κάτι που πρέπει να προστατεύσει σε μία εβδομάδα στη ρεβάνς της Αγγλίας (Πέμπτη 30 Αυγούστου, 21:45).

Στο 19’ ο Φορτούνης άνοιξε το σκορ, αλλά η Μπέρνλι ισοφάρισε με αμφισβητούμενο πέναλτι στο 33’ με τον Γουντ.

REPORT: Ten-man Clarets dig deep and claim away goal but face 3-1 loss going into second leg. https://t.co/bg7y25JxGe

— Burnley FC (@BurnleyOfficial) August 23, 2018