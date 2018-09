Champions League: Χατ τρικ ο Μέσι – Απίθανη ανατροπή η Ιντερ στο φινάλε

Η μαγεία ξεκίνησε!

Η Μπαρτσελόνα, με τον Μέσι σε τρελά κέφια (χατ τρικ), σκόρπισε με 4-0 την Αϊντχόβεν στην 1η αγωνιστική των ομίλων. Γκολάρα και ο Ντεμπελέ! Κόκκινη ο Ουμτιτί.

The man for the big occasion… ℹ️ Christian Eriksen's #UCL goals for Tottenham: ⚽️ v Inter (Sept 2018)

⚽️ v Juventus (Feb 2018)

⚽️ v Real Madrid (Nov 2017) pic.twitter.com/oFoH9orIow — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) September 18, 2018

Απίθανο παιχνίδι στο Μιλάνο με την Ίντερ μέχρι το 86΄να κινδυνεύει με διασυρμό και το φινάλε του αγώνα να τη βρίσκει νικήτρια επί της Τότεναμ.

⏰ RESULTS ⏰ Messi becomes 1st player in history to score 8 #UCL hat-tricks ⚽️⚽️⚽️

Icardi + Vecino inspire stunning Inter comeback ⚫🔵 Group stage returns with a bang! 💪 pic.twitter.com/13qRZoamlq — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) September 18, 2018

Ο Μέσι οδήγησε τη Μπαρτσελόνα σε μεγάλη νίκη με 4-0 στην πρεμιέρα των ομίλων του Champions League, το οποίο άπαντες στη Βαρκελώνη ονειρεύονται κι ελπίζουν να το δουν να καταλήγει στην έδρα της ισπανικής ομάδας.

Στο 31’, με υπέροχη απευθείας εκτέλεση φάουλ, ο Μέσι έστειλε την μπάλα φαλτσαριστά στο «Γ» του Ζοέτ, ανοίγοντας το σκορ και σκοράροντας το πρώτο γκολ της σεζόν για το Champions League, για «παρθενική» μάλιστα φορά στην καριέρα του!

Leo Messi has now scored a competition record 61 goals in 64 group stage games 🔥🔥🔥#UCL pic.twitter.com/1F9MdTeFBu — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) September 18, 2018

Στο 75’ ο Γάλλος Ντεμπελέ απέφυγε με τρομερή προσπάθεια τον Λοσάνο, είδε το τέρμα κι εκτέλεσε χαμηλά στη γωνία, κάνοντας το 2-0 και στο 77’ ο Ράκιτιτς είδε την κίνηση του Αργεντινού στην περιοχή, του έστειλε την μπάλα κι εκείνος πλάσαρε στην κίνηση, ανεβάζοντας τον δείκτη του σκορ στο 3-0. Στο 87’ ο Σουάρες «ντύθηκε» Μέσι και με ωραία πάσα στον κενό χώρο τού έδωσε την ευκαιρία για το χατ-τρικ και το 4-0, που έδωσε διαστάσεις θριάμβου στη νίκη της Μπαρτσελόνα! Παράλληλα, ο Αργεντινός σούπερ-σταρ έφτασε τα 102 γκολ στον θεσμό.

Με αυτό το γκολ, ο Μέσι έχει σκοράρει σε 14 διαφορετικές σεζόν και γίνεται ο τρίτος που το καταφέρνει, πίσω από τον Γκιγκς (16) και τον Ραούλ (15). Επίσης, η Μπαρτσελόνα παρέμεινε αήττητη για 20ή σεζόν στο Champions League σε πρεμιέρα, μετά την ήττα από τη Νιούκαστλ με 3-2 τη σεζόν 1997/98!

8⃣ – Lionel Messi has scored more hat-tricks than any other player in @ChampionsLeague /European Cup history. #UCL pic.twitter.com/8F46oagy3Y — FIFA.com (@FIFAcom) September 18, 2018

Η βαθμολογία

1.Μπαρτσελόνα 3 (4-0)

2. Ίντερ 3 (2-1)

3. Τότεναμ 0 (1-2)

4. PSV 0 (0-4)