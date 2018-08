Champions League: Με Μπάγερν, Μπενφίκα και Αγιαξ κληρώθηκε η ΑΕΚ

Η Ένωση κατάφερε να πάρει το πολυπόθητο εισιτήριο για τους ομίλους του Champions League και το σίγουρο είναι ότι το ΟΑΚΑ θα ζήσει μεγάλες στιγμές αυτόν τον χειμώνα.

Αν και η αγωνία έφτασε στο κατακόρυφο στην κλήρωση του Μονακό, καθώς το μπαλάκι με το όνομα της Ένωσης βγήκε κυριολεκτικά τελευταίο, εν τούτοις η κλήρωση που την έφερε αντιμέτωπη με την Μπάγερν Μονάχου, την Μπενφίκα και τον Άγιαξ δημιούργησε ακόμη μεγαλύτερη προσμονή για αυτές τις μεγάλες βραδιές, ενώ αφήνει και αρκετές ελπίδες για μια καλή πορεία.

The official result of the #UCLdraw! 🤩

Toughest group? 🤔 pic.twitter.com/G6rPKtQuU8

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) August 30, 2018