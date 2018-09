Champions League: Hττα-σοκ για Σίτι – Νίκη της Γιουβέντους (παρά την αποβολή Ρονάλντο)

Η πρώτη αγωνιστική του Champions League ολοκληρώθηκε με εντυπωσιακό τρόπο.

Από τη μια η τεράστια έκπληξη που σημειώθηκε στο Μάντσεστερ, όπου η Σίτι, πρώτο φαβορί για την κατάκτηση του φετινού τίτλου, ηττήθηκε με 2-1 από την εκπληκτική Λιόν.

😍 Goals. Shocks. Drama. 🤔 Game of the night? #UCL pic.twitter.com/4OceQeBwQe

Από την άλλη, το επιβλητικό πέρασμα της Γιουβέντους από την έδρα τής Βαλένθια, παρόλο που στο 0-0 έχασε με απευθείας κόκκινη κάρτα (εντελώς άδικη) τον Κριστιάνο Ρονάλντο.

Gareth Bale has scored 10 goals in his last 10 games for Real Madrid 🔥🔥🔥#UCL pic.twitter.com/YBcLwhzHF4

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) September 19, 2018