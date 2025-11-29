«Σπίτι Μου»: Εφτασαν τις 94.500 οι νέες χρηματοδοτήσεις σε τρία χρόνια

Σταθερά ανοδική πορεία συνεχίζουν να καταγράφουν οι εκταμιεύσεις νέων στεγαστικών δανείων, επιβεβαιώνοντας την επιστροφή της στεγαστικής πίστης σε ρυθμούς που είχαν να παρατηρηθούν περισσότερο από μια δεκαετία.

Σύμφωνα με συγκλίνουσες εκτιμήσεις των τραπεζών, το 2023 εκταμιεύτηκαν 1,4 δισ. ευρώ σε νέα στεγαστικά δάνεια, ενώ το 2024 το ποσό αυξήθηκε στα 1,8 δισ. ευρώ, εκ των οποίων τα 470 εκατ. ευρώ αφορούσαν αποκλειστικά το πρόγραμμα «ΣΠΙΤΙ ΜΟΥ».

Η δυναμική διατηρήθηκε και το 2025, με τις εκταμιεύσεις να αγγίζουν τα 2,12 δισ. ευρώ στο διάστημα Ιανουαρίου–Οκτωβρίου, καταγράφοντας άνοδο 37% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024.

Συνολικά, από το 2023 έως και τον Οκτώβριο του 2025, έχουν χορηγηθεί 94.500 νέα στεγαστικά δάνεια, αριθμός που υπερβαίνει κάθε πρόβλεψη για την ελληνική αγορά.

Ιδιαίτερα έντονη κινητικότητα σημειώνεται στο πρόγραμμα «ΣΠΙΤΙ ΜΟΥ ΙΙ», με τα στοιχεία να καταδεικνύουν υψηλή ζήτηση από νέους αγοραστές.

Μόνο τον τελευταίο 1,5 μήνα, περίπου 1.700 νοικοκυριά απέκτησαν το νέο τους σπίτι μέσω του προγράμματος. Από την έναρξή του έως τις 20 Νοεμβρίου, τα εκταμιευμένα δάνεια ανήλθαν σε 6.200, συνολικού ύψους 675 εκατ. ευρώ.

Τον Οκτώβριο, ο αντίστοιχος αριθμός ήταν περίπου 4.500 δάνεια, αξίας 490 εκατ. ευρώ, γεγονός που αποτυπώνει την ταχεία επιτάχυνση των εκταμιεύσεων μέσα σε λίγες εβδομάδες.

Την ίδια στιγμή, οι προεγκρίσεις από τις συνεργαζόμενες τράπεζες συνεχίζουν να συσσωρεύονται: έως τις 20 Νοεμβρίου είχαν ξεπεράσει τις 32.500, αντιστοιχώντας σε συνολικό ποσό 3,9 δισ. ευρώ. Από αυτές, οι τελικές εγκρίσεις -τις οποίες εκδίδει η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα (ΕΑΤ) μόλις ο δικαιούχος εντοπίσει το ακίνητο που θέλει να αγοράσει- ανέρχονται σε περίπου 11.000, με συνολικό προϋπολογισμό 1,28 δισ. ευρώ.

Η τάση δείχνει ότι η στεγαστική πίστη επανέρχεται σε τροχιά ισχυρής ανάπτυξης, με το δημόσιο πρόγραμμα «ΣΠΙΤΙ ΜΟΥ» να λειτουργεί ως σημαντικό μοχλό ενίσχυσης της ζήτησης, αλλά και της πρόσβασης των νέων νοικοκυριών στην αγορά κατοικίας, σύμφωνα με ρεπορτάζ του ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Στεγαστική πίστη στο σύνολο της

Τον Οκτώβριο 2025, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, η 12μηνη μεταβολή των στεγαστικών δανείων έπαυσε να είναι αρνητική, για πρώτη φορά εδώ και χρόνια και είναι ισοσκελισμένη με τις αποπληρωμές. Την ίδια εποχή πέρυσι η πιστωτική επέκταση στα στεγαστικά ήταν αρνητική κατά 2,8%

Αναφορικά με το μέσο επιτόκιο στεγαστικών δανείων Ελλάδα σύμφωνα με στοιχεία της ΕΚΤ είναι πλέον χαμηλότερο από το μέσο όρο της ευρωζώνης. Στην Ελλάδα διαμορφώθηκε σε 3,12% τον Σεπτέμβριο του 2025 όταν στην ευρωζώνη ήταν 3,39% σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία της ΕΚΤ.

Οπως ανακοινώθηκε πρόσφατα από τα υπουργεία Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας τα νέα εισοδηματικά κριτήρια, για το ΣΠΙΤΙ ΜΟΥ ΙΙ διαμορφώνονται ως εξής:

— Το ελάχιστο όριο εισοδήματος παραμένει στις 10.000 ευρώ για άγαμους, έγγαμους ή μέρη συμφώνου συμβίωσης, καθώς και για μονογονεϊκές οικογένειες. Ωστόσο, το μέγιστο όριο εισοδήματος βάσει του τελευταίου φορολογικού έτους ή του μέσου όρου της τελευταίας τριετίας αυξάνεται στις:

·25.000 ευρώ (από 20.000 ευρώ) για τους άγαμους.

·35.000 ευρώ (από 28.000 ευρώ) για τους έγγαμους ή μέρη συμφώνου συμβίωσης. Το ποσό αυτό προσαυξάνεται κατά 5.000 ευρώ ανά παιδί (έναντι 4.000 ευρώ ανά παιδί).

·39.000 ευρώ (από 31.000 ευρώ) για μονογονεϊκές οικογένειες. Με την προσαύξηση των 5.000 ευρώ ανά παιδί, πέραν του πρώτου, να παραμένει σταθερή.

Ως προς το κατώτατο εισοδηματικό όριο των 10.000 ευρώ λαμβάνεται υπόψη το σύνολο των ετήσιων φορολογητέων εισοδημάτων -πραγματικών ή τεκμαρτών- ανεξαρτήτως της πηγής προέλευσης και του κωδικού εγγραφής τους στη Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων του τελευταίου φορολογικού έτους, πλέον των εισοδημάτων, επίσης του τελευταίου φορολογικού έτους που αφορούν αποκλειστικά σε συντάξεις και προνοιακά επιδόματα των εξαρτώμενων τέκνων τους.

Ως προς το ανώτατο ανά περίπτωση εισοδηματικό όριο, στο ετήσιο φορολογητέο εισόδημα -πραγματικό ή τεκμαρτό- ανεξαρτήτως κατηγορίας και του κωδικού εγγραφής του στη Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων του τελευταίου φορολογικού έτους, δεν περιλαμβάνεται το εισόδημα εκείνο, το οποίο αθροιστικά απαλλάσσεται από το φόρο εισοδήματος του ν. 4172/2013, σύμφωνα με το ισχύον πλαίσιο για το έτος 2024, για τη λήψη του επιδόματος θέρμανσης.

— Καταληκτική ημερομηνία υπαγωγής στο Πρόγραμμα ορίζεται η 31.05.2026, (έναντι της 31.12.2025) με δυνατότητα παράτασης κατόπιν απόφασης του αρμοδίου για την Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης (ΕΥΣΤΑ) Υπουργού, εφόσον υπάρχουν διαθέσιμοι πόροι. Ως καταληκτική ημερομηνία σύναψης σύμβασης δανεισμού τελικού αποδέκτη ορίζεται η 31.08.2026 (έναντι της 30.6.2026).

