Σπίτι ή κατάλυμα; Τι λέει το ΣτΕ για την βραχυχρόνια μίσθωση στην Πλάκα

Mια σειρά αποφάσεων εξέδωσε το Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ), εκδικάζοντας προσφυγές για κτίρια στην Πλάκα τα οποία έχουν μετατραπεί σε τουριστικά καταλύματα μέσω βραχυχρόνιων μισθώσεων τύπου Airbnb.

Εδώ και καιρό οι κάτοικοι διαμαρτύρονται γιατί η ιστορική γειτονιά έχει χάσει τον χαρακτήρα – και την ησυχία της – από την συνεχή τουριστική πίεση. Οι ανώτατοι δικαστές, όμως, έκριναν ότι η βραχυχρόνια μίσθωση δεν συνιστά αυτομάτως «τουριστικό κατάλυμα», αφού κάτι τέτοιο δεν ορίζεται ρητά από την πολεοδομική ή τουριστική νομοθεσία.

Ετσι, ανέβαλαν την οριστική απόφαση, αναμένοντας νεότερα από τους σχετικούς ελέγχους της Πολεοδομίας, η οποία θα πρέπει – εφόσον υπάρξει καταγγελία – να διενεργεί αυτοψία για να διαπιστώνει τη χρήση του ακινήτου.

Παράλληλα, οι δικαστές ζήτησαν τη γνώμη του υπουργείου Τουρισμού. Εως τότε, οι τουρίστες θα συνεχίσουν το «check in» στην Πλάκα μέσα από πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης.

Το ΣτΕ, σύμφωνα με όσα αναφέρει σχετικό ρεπορτάζ στο «Βήμα της Κυριακής», ζήτησε από το υπουργείο Τουρισμού να αποσαφηνίσει τη θέση του επειδή, όπως επισημαίνεται στην απόφαση, η βραχυχρόνια μίσθωση είναι «νέα δραστηριότητα», με χαρακτηριστικά που άπτονται τόσο της μίσθωσης κατοικίας όσο και της τουριστικής διαμονής.

Ειδικοί αναφέρουν πως αν η βραχυχρόνια μίσθωση θεωρηθεί νέα χρήση, τότε δεν επιτρέπεται στην Πλάκα διότι δεν προβλέπεται από το Προεδρικό Διάταγμα των χρήσεων γης.

Σύμφωνα με τους Συμβούλους Επικρατείας, δεν ορίζεται στην πολεοδομική και τουριστική νομοθεσία ότι οι κατοικίες που μισθώνονται βραχυχρόνια μέσω ψηφιακής πλατφόρμας αποτελούν τουριστικά καταλύματα.

Στο πλαίσιο αυτό, το ΣτΕ ζήτησε από τις Πολεοδομίες, όταν υπάρχουν καταγγελίες, να διαπιστώνουν κατόπιν αυτοψίας τη χρήση κάθε ακινήτου και να προχωρούν σε σφράγιση εάν αυτό λειτουργεί ως τουριστικό κατάλυμα.

Την ίδια ώρα, δεν φαίνεται να υπάρχουν σαφή κριτήρια για την διενέργεια τέτοιων ελέγχων βάσει των οποίων θα αποφασίζεται εάν το σπίτι που νοικιάζεται βραχυχρόνια αποτελεί κατοικία ή τουριστικό κατάλυμα.

Το ΣτΕ έκρινε προσφυγή της Ελληνικής Εταιρείας Περιβάλλοντος και Πολιτισμού (ΕΛΛΕΤ) κατά της μετατροπής ολόκληρων κτιρίων στην Πλάκα σε χώρους βραχυχρόνιας μίσθωσης.

Οπως το έγραψε η «Καθημερινή της Κυριακής», το Ε’ τμήμα έκρινε ότι η μίσθωση ενός ακινήτου μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας για μικρό χρονικό διάστημα δεν συνεπάγεται αυτομάτως ότι το κτίριο έχει μετατραπεί σε τουριστικό κατάλυμα, αναγνωρίζοντας στις μισθώσεις αυτές και χαρακτηριστικά κατοικίας.

«Η χρήση καθίσταται τουριστική μόνο όταν το ακίνητο πληροί τις προϋποθέσεις που τίθενται από τις διατάξεις της τουριστικής νομοθεσίας ως προς τα χαρακτηριστικά του τουριστικού καταλύματος», αναφέρει η απόφαση. Και προσθέτει ότι «το θέμα της χρήσης ενός ακινήτου ως κατοικίας ή τουριστικού καταλύματος είναι ζήτημα πραγματικό, εξαρτάται δηλαδή από την πραγματική, κάθε φορά, χρήση που ασκείται εντός αυτού», ορίζοντας ότι αρμόδια να ελέγξει αν η χρήση του ακινήτου παραβιάζει το διάταγμα προστασίας της Πλάκας είναι η Υπηρεσία Δόμησης του δήμου.

Η απόφαση δεν είναι οριστική αφού το ΣτΕ έδωσε προθεσμία στον Δήμο να ελέγξει τη χρήση των ακινήτων για τα οποία έγιναν οι προσφυγές, ενώ όπως προαναφέρθηκε αναμένει και την τοποθέτηση του υπουργείου Τουρισμού. Σε πρώτη ανάγνωση, στελέχη του υπουργείου ανέφεραν στην Καθημερινή ότι «τα κτίρια αυτά δεν θεωρούνται τουριστικά καταλύματα, ανήκουν όμως στον χώρο της φιλοξενίας και γι’ αυτό η νομοθεσία που τα αφορά ρυθμίζεται και από το υπουργείο Τουρισμού», προσθέτοντας ότι κάποιες περιοχές χρειάζονται πιο αυστηρό πλαίσιο.

Η νέα δικάσιμος ορίστηκε για τις 6 Μαΐου 2026, σύμφωνα με την Καθημερινή.

Οσοι δραστηριοποιούνται στην βραχυχρόνια μίσθωση θεωρούν την έστω και μη οριστική απόφαση θετική για τον κλάδο τους, επιχειρηματολογώντας ότι το ΣτΕ κατ’ αρχήν αναγνωρίζει ότι είναι αστική και όχι τουριστική μίσθωση.

Ο Σύνδεσμος Τουριστικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΣΕΤΕ), από την πλευρά του, επιμένει ότι κύριο ζήτημα παραμένει η ρύθμιση αυτής της αγοράς, εκτιμώντας ότι σήμερα λειτουργεί σχεδόν ανεξέλεγκτα.

