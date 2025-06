Σπίλμπεργκ: Δεν θα συνταξιοδοτηθώ ποτέ – όνειρα για μια ταινία γουέστερν

Ο σπουδαίος σκηνοθέτης Στίβεν Σπίλμπεργκ άνοιξε την καρδιά του σχετικά με τα μελλοντικά του σχέδια και φρόντισε να βάλει τέλος στις φήμες περί απόσυρσης, κατά τη διάρκεια των εγκαινίων μιας νέας αίθουσας προβολών της Universal Pictures που φέρει το όνομά του, για τη συνολική προσφορά του στον κινηματογράφο.

«Φτιάχνω πολλές ταινίες και δεν έχω σκοπό… ποτέ… να αποσυρθώ», τόνισε με νόημα, ενώ αναφέρθηκε στις πολλές αλλαγές που έχει βιώσει κατά τη διάρκεια της δεκαετιών της μακράς του πορείας, χαρακτηρίζοντας την παρούσα φάση του στούντιο ως μια «αναγέννηση». Και με χιούμορ διευκρίνισε: «Δεν εννοώ την ταινία “Jurassic World: Rebirth” που βγαίνει στους κινηματογράφους στις 2 Ιουλίου», κάνοντας και μια αναφορά στην επερχόμενη ταινία που ο ίδιος έχει αναλάβει ως παραγωγός. «Μιλώ για την αναγέννηση της πίστης στους ανθρώπους που εργάζονται εδώ σαν οικογένεια, σαν κοινότητα, σαν ομάδα – για να κάνουν όμορφα πράγματα να συμβούν».

Εμφανώς συγκινημένος, τόνισε τη σημασία αυτής της νέας αίθουσας στην οποία θα έχουν την ευκαιρία οι νέοι σκηνοθέτες της Universal να προβάλουν και να τελειοποιήσουν τα δικά τους έργα, εμπνευσμένοι από κλασικά αριστουργήματα όπως τα «Σαγόνια του Καρχαρία» ή «Η λίστα του Σίντλερ».

As he sees the official opening of his namesake theatre on the Universal lot, Steven Spielberg says he has no plans to retire…ever… from making movies. pic.twitter.com/AFCsHeoK8d — Borys Kit (@Borys_Kit) June 27, 2025

Σημειώνεται ότι οι θεματικές εμπειρίες βασισμένες στις ταινίες του, όπως οι βόλτες με θέμα το Jaws και το Jurassic Park, παραμένουν από τα πιο δημοφιλή αξιοθέατα στο θεματικό πάρκο της Universal στο Λος Άντζελες.

Η Ντόνα Λάνγκλεϊ, πρόεδρος της NBCUniversal Entertainment, εξήρε τον Σπίλμπεργκ, δηλώνοντας: «Δεν είναι απλώς ένας χώρος που θεμελιώθηκε πάνω στην ανεπανάληπτη παρακαταθήκη του Στίβεν· είναι ένας τόπος ελπίδας και ονείρων για τους δημιουργούς που θα οδηγήσουν την εταιρεία στα επόμενα εκατό χρόνια – και στα εκατό μετά από αυτά».

Αναμένεται ήδη το επόμενο πρότζεκτ του, το 2026 -για το οποίο παρουσιάστηκε ένα βίντεο στην εκδήλωση-με πρωταγωνιστές τους Εμιλι Μπλαντ (Emily Blunt), Κόλμαν Ντομίνγκο (Colman Domingo), Τζος Ο’ Κόνορ (Josh O’Connor), Κόλιν Φερθ (Colin Firth και Εύα Χιούσον (Eve Hewson).

Η εκδήλωση συγκέντρωσε πλήθος αστέρων, μεταξύ των οποίων οι βραβευμένοι Daniels και οι Σεθ Ρόγκεν (Seth Rogen), Κόλμαν Ντομίνγκο (Colman Domingo), Βιν Ντίζελ (Vin Diesel) και Τζεφ Γκόλντμπλουμ (Jeff Goldblum).

Σε συνέντευξη στο Hollywood Reporter, ο Σπίλμπεργκ αποκάλυψε ότι ακόμη τρέφει το όνειρο να γυρίσει ένα γουέστερν: «Έχω όρεξη για μια γουέστερν ταινία. Είναι κάτι που μου έχει ξεφύγει για δεκαετίες, αλλά ελπίζω πως μια μέρα θα το κάνω».

Goonies never say die but Ke Huy Quan and Jeff Cohen do gush to their idol Steven Spielberg as they walk through an exhibit celebrating his career at Universal. pic.twitter.com/IVYQPn3F76 — Borys Kit (@Borys_Kit) June 27, 2025

Ο Στίβεν Σπίλμπεργκ έκανε το σκηνοθετικό του ντεμπούτο το 1971 με την ταινία Duel. Εκτοτε έχει σκηνοθετήσει πάνω από 30 ταινίες και έχει υπογράψει την παραγωγή εκατοντάδων άλλων , πολλές από τις οποίες για λογαριασμό της Universal, του πρώτου μεγάλου στούντιο που πίστεψε στο ταλέντο του και το έδωσε την ευκαιρία.

It’s a star-studded unveiling of the Steven Spielberg Theater on the Universal lot which brought out John Travolta, Vin Diesel, Seth Rogen, Dakota Fanning, Jeff Goldblum, Wicked director John M. Chu, Goonies Ke Huy Quan and Jeff Cohen and more. pic.twitter.com/iXj5p3f5e8 — Borys Kit (@Borys_Kit) June 27, 2025

