Σπείρα εξαπατούσε τον ΕΦΚΑ μέσω εικονικών εταιρειών – ζημιά άνω των 2 εκατ. ευρώ για το Δημόσιο

Εξαρθρώθηκε από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας μέσω εταιρειών παραγωγής ενδυμάτων διέπρατταν κακουργηματικές πλαστογραφίες, απάτες σε βάρος του ΕΦΚΑ και εκτεταμένη φοροδιαφυγή.

Η αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε στις 14 Οκτωβρίου 2025 με τη συνδρομή της Υποδιεύθυνσης Πληροφοριών και Ειδικών Δράσεων και οδήγησε στη σύλληψη έξι μελών της οργάνωσης, ανάμεσά τους και των δύο αρχηγικών. Πρόκειται για πέντε αλλοδαπούς –δύο υπηκόους Μπαγκλαντές και τρεις από τη Συρία– καθώς και έναν έλληνα ηλικίας 42, 45, 46, 50, 36 και 55 ετών αντίστοιχα. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για εγκληματική οργάνωση, απάτη, πλαστογραφία μετά χρήσεως, ψευδείς δηλώσεις, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, φοροδιαφυγή, παραβάσεις της ασφαλιστικής νομοθεσίας, καθώς και για διευκόλυνση παράνομης εισόδου ή εξόδου πολιτών τρίτων χωρών από το ελληνικό έδαφος.

Η έρευνα, η οποία διενεργήθηκε στο πλαίσιο προκαταρκτικής εξέτασης και διήρκεσε πολλούς μήνες, αποκάλυψε ότι τουλάχιστον από τον Μάιο του 2014 οι κατηγορούμενοι είχαν συγκροτήσει οργανωμένο κύκλωμα με διαρκή δράση, σαφή ιεραρχία και διακριτούς ρόλους. Στόχος τους ήταν η συστηματική διάπραξη απάτης και φορολογικών παραβάσεων σε βάρος του ελληνικού Δημοσίου.

Η εγκληματική οργάνωση είχε δημιουργήσει δίκτυο εννέα εταιρειών παραγωγής ενδυμάτων, οι οποίες λειτουργούσαν διαδοχικά και για σύντομα χρονικά διαστήματα. Οι εταιρείες αυτές εκμεταλλεύονταν την ασφάλιση 108 κοινών εργαζομένων, ώστε να αποκρύπτεται η πραγματική οικονομική δραστηριότητα και να αποφεύγεται η καταβολή εισφορών και φόρων.

Τα αρχηγικά μέλη, ηλικίας 42 και 45 ετών, χρησιμοποιούσαν νομικές μορφές εταιρειών (όπως ΕΕ και ΙΚΕ) ή ατομικές επιχειρήσεις, δηλώνοντας ως διαχειριστές ανύπαρκτα πρόσωπα ή «αχυρανθρώπους» με πλαστά ή νοθευμένα διαβατήρια και έγγραφα. Μέσω αυτών των προσώπων υπέβαλλαν ψευδείς Αναλυτικές Περιοδικές

Δηλώσεις για την ασφάλιση εργαζομένων χωρίς να καταβάλλουν τις αντίστοιχες εισφορές, ενώ ταυτόχρονα απέφευγαν την πληρωμή φόρων εισοδήματος και ΦΠΑ. Οι αρμόδιες αρχές εντόπιζαν οφειλές στα ονόματα των εικονικών προσώπων που είχαν χρησιμοποιηθεί, καθιστώντας δύσκολη την ανίχνευση της πραγματικής ευθύνης.

Σημαντικό ρόλο στο δίκτυο είχε και ένας 55χρονος λογιστής, ο οποίος παρείχε την τεχνογνωσία για τη σύνταξη των εικονικών στοιχείων και τη διεκπεραίωση των παράνομων διαδικασιών. Παράλληλα, η δράση της οργάνωσης επεκτεινόταν και στην παράνομη διακίνηση μεταναστών, καθώς μέσω εταιρείας που είχε δηλωθεί σε ανύπαρκτο πρόσωπο είχαν προμηθευτεί αυτοκίνητο, το οποίο χρησιμοποιούσαν για μεταφορά παράτυπων μεταναστών.

Για τη νομιμοποίηση των παράνομων εσόδων, τα μέλη της οργάνωσης προχωρούσαν σε αγορές ακινήτων στην Ελλάδα και το εξωτερικό, αγοραπωλησίες πολυτελών αυτοκινήτων, αναλήψεις μετρητών από λογαριασμούς τρίτων και αποστολή εμβασμάτων στο εξωτερικό με ψευδή στοιχεία. Η συνολική ζημία για το ελληνικό Δημόσιο υπολογίζεται σε τουλάχιστον 2.190.491,05 ευρώ, εκ των οποίων 1.634.976,20 ευρώ αφορούν ανεξόφλητες ασφαλιστικές εισφορές και 555.514,85 ευρώ απώλειες από μη καταβληθέντες φόρους.

Κατά τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν με την παρουσία δικαστικών λειτουργών σε κατοικίες, επιχειρήσεις και θυρίδες σε διάφορες περιοχές της Αττικής, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν πλήθος εταιρικών εγγράφων και σφραγίδων, το ποσό των 15.655 ευρώ, τραπεζικές επιταγές ύψους 19.800 ευρώ, 37 χρυσές λίρες, πλαστό διαβατήριο, δεκάδες κάρτες ανάληψης, δώδεκα κινητά τηλέφωνα και πέντε επιβατικά αυτοκίνητα.

Παράλληλα, στους ελέγχους που έγιναν στις εμπλεκόμενες επιχειρήσεις διαπιστώθηκε ότι εργάζονταν 29 άτομα χωρίς να έχουν δηλωθεί, με αποτέλεσμα να επιβληθούν οι προβλεπόμενες διοικητικές κυρώσεις.

Με διάταξη του Εισαγγελέα Εφετών που εποπτεύει τη Διεύθυνση Δίωξης Οργανωμένου Εγκλήματος, διατάχθηκε η δέσμευση τεσσάρων ακινήτων που ανήκουν στα αρχηγικά μέλη της οργάνωσης, καθώς και όλων των τραπεζικών τους λογαριασμών.

