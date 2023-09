Σούνακ: «Επικίνδυνοι» οι σκύλοι american bully XL, θα απαγορευθεί η ράτσα

Την απαγόρευση των american bully XL μέχρι το τέλος του έτους προανήγγειλε την Παρασκευή ο βρετανός πρωθυπουργός Ρίσι Σούνακ, στον απόηχο μιας σειράς επιθέσεων με πρωταγωνιστές σκύλους της συγκεκριμένης ράτσας.

Μέσω ενός βίντεο που δημοσιεύθηκε στο X (το πρώην Twitter), ο Σούνακ γνωστοποίησε ότι έχει ήδη ζητήσει από τους αρμόδιους υπουργούς της κυβέρνησής του να συνεργαστούν με την αστυνομία και τους ειδικούς για να προσδιορίσουν τη ράτσα, η οποία δεν αναγνωρίζεται επίσημα από τον Βασιλικό Κυνολογικό Ομιλο, «με σκοπό να τη θέσουν εκτός νόμου».

«Ο σκύλος american bully XL αποτελεί έναν κίνδυνο για τις κοινότητές μας, ιδιαίτερα για τα παιδιά μας» δήλωσε. «Συμμερίζομαι τη φρίκη του έθνους μετά τα πρόσφατα βίντεο που όλοι έχουμε δει. Χθες γίναμε μάρτυρες μιας ακόμη επίθεσης με πιθανό θύτη ένα american bully XL, η οποία οδήγησε σε έναν τραγικό θάνατο» συμπλήρωσε.

Σύμφωνα με τον ίδιο, «δεν πρόκειται, προς το παρόν, για μια ράτσα που ορίζεται από τον νόμο, επομένως αυτό το ζωτικής σημασίας πρώτο βήμα πρέπει να γίνει γρήγορα. Είναι σαφές ότι δεν πρόκειται για μια χούφτα κακομαθημένα σκυλιά, αλλά για ένα μοτίβο συμπεριφοράς το οποίο δεν μπορεί να συνεχιστεί».

It’s clear the American XL Bully dog is a danger to our communities.

I’ve ordered urgent work to define and ban this breed so we can end these violent attacks and keep people safe. pic.twitter.com/Qlxwme2UPQ

— Rishi Sunak (@RishiSunak) September 15, 2023