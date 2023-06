Σουηδία: Συνελήφθη η Γκρέτα Τούνμπεργκ επειδή εμπόδιζε τον απόπλου τάνκερ

Σουηδοί αστυνομικοί απομάκρυναν την Γκρέτα Τούνμπεργκ και άλλους ακτιβιστές από την έξοδο εγκατάστασης τάνκερ στο λιμάνι του Μάλμε, όπου συμμετείχαν σε καθιστική διαμαρτυρία.

Η διάσημη ακτιβίστρια για το κλίμα είχε μπλοκάρει την είσοδο στην εγκατάσταση για πέντε συνεχόμενες ημέρες, με τη βοήθεια των μελών της οργάνωσης «Take back the future».

Αστυνομικοί συνέλαβαν τη Δευτέρα την Τούνμπεργκ, η οποία έχει συλληφθεί αρκετές φορές από τότε που ξεκίνησε τη συμμετοχή της σε εκδηλώσεις διαμαρτυρίας και συγκεντρώσεις για το περιβάλλον.

Η ακτιβίστρια έχει συλληφθεί αρκετές φορές στη Γερμανία και στο Οσλο, όπου συμμετείχε σε διαμαρτυρία για την εγκατάσταση ανεμογεννητριών.

Το Σάββατο, η ίδια είχε γράψει στο Twitter: «Η κλιματική κρίση είναι θέμα ζωής ή θανάτου για αμέτρητους ανθρώπους. Διαλέγουμε να διακόψουμε με την παρουσία μας την υποδομή ορυκτών καυσίμων. Παίρνουμε ξανά το μέλλον στα χέρια μας».

Today, for the third day in a row, @TTFramtiden blocked oil tankers in the Malmö oil harbour. The climate crisis is a matter of life and death for countless people. We choose to physically stop fossil fuel infrastructure. We are reclaiming the future. #TaTillbakaFramtiden pic.twitter.com/CTXVKR0Qsi

— Greta Thunberg (@GretaThunberg) June 17, 2023