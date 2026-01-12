Σουηδία: Δαπάνες σχεδόν $440 εκατ. για απόκτηση στρατιωτικών drones

Η Σουηδία θα δαπανήσει τέσσερα δισ. κορώνες (437 εκατ. δολάρια) για μη επανδρωμένα συστήματα drones που θα παραδοθούν τα επόμενα δύο χρόνια, όπως δήλωσε ο υπουργός Αμυνας της χώρας, Παλ Γιόνσον.

Το μέλος του ΝΑΤΟ θα προμηθευτεί μη επανδρωμένα συστήματα, συμπεριλαμβανομένων drones μακράς εμβέλειας για επιθετικές επιχειρήσεις, συστημάτων ηλεκτρονικού πολέμου και drones επιτήρησης, καθώς και θαλάσσια drones επιτήρησης και εκκαθάρισης ναρκών.

«Κανείς δεν γνωρίζει πώς θα είναι ο επόμενος πόλεμος, αλλά ένα πράγμα είναι σαφές: το μελλοντικό πεδίο μάχης θα χαρακτηρίζεται από μη επανδρωμένα συστήματα και δυνατότητες μεγάλης εμβέλειας», δήλωσε ο Γιόνσον στο ετήσιο συνέδριο άμυνας της Σουηδίας στο Σέλεν, στη βόρεια Σουηδία. «Οποιος δεν το κατανοεί αυτό, είτε θα είναι νεκρός είτε ηττημένος. Ο πόλεμος είναι, όπως γνωρίζουμε, ένας σκληρός δάσκαλος».

Επιπλέον, η κυβέρνηση θα επενδύσει 1,3 δισ. κορώνες σε νέους στρατιωτικούς δορυφόρους, ανέφερε ο Γιόνσον.

Η Σουηδία, κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης που εντάχθηκε στον Οργανισμό Βορειοατλαντικού Συμφώνου (ΝΑΤΟ) τον Μάρτιο του 2024, έχει αυξήσει σημαντικά τις μόνιμες αμυντικές της δαπάνες από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία το 2022.

Η σουηδική κυβέρνηση δανείζεται επίσης 300 δισ. κορώνες προκειμένου να επιταχύνει την απόκτηση νέου εξοπλισμού, όπως συστήματα αεράμυνας, υποβρύχια και πλοία επιφανείας.

