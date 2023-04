Σουδάν: Προειδοποίηση ΠΟΥ για «βιολογική απειλή» στο Χαρτούμ

Προειδοποίηση για την ύπαρξη υψηλού «βιολογικού κινδύνου» στη σουδανική πρωτεύουσα Χαρτούμ απηύθυνε την Τρίτη ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) αφότου ένα από τα εμπόλεμα μέρη στη χώρα κατέλαβε εργαστήριο που περιέχει επικίνδυνα παθογόνα όπως η ιλαρά και η χολέρα.

Μιλώντας στους δημοσιογράφους στη Γενεύη μέσω βιντεοσύνδεσης από το Σουδάν, ο Νίμα Σαΐντ Αμπιντ του ΠΟΥ δήλωσε πως το αρμόδιο προσωπικό δεν μποερί να φθάσει στο Εργαστήριο Εθνικής Δημόσιας Υγείας για να ασφαλίσει τα υλικά.

«Αυτή είναι η κύρια ανησυχία: καμία προσβασιμότητα για τους εργαστηριακούς τεχνικούς να πάνε στο εργαστήριο και να περιορίσουν με ασφάλεια το βιολογικό υλικό και τις διαθέσιμες ουσίες», επεσήμανε ο αξιωματούχος, αρνούμενος να διευκρινίσει ποια πλευρά κατέλαβε τις εγκαταστάσεις.

Στο μεταξύ, οι συγκρούσεις στην αφρικανική χώρα έχουν παραλύσει νοσοκομεία και άλλες απαραίτητες υπηρεσίες και εγκλώβισαν πολλούς στα σπίτια τους με τις προμήθειες τροφίμων και νερού να μειώνονται συνεχώς, σύμφωνα με ανθρωπιστικές οργανώσεις και άλλες υπηρεσίες του ΟΗΕ.

So, this is a CBRN defence nightmare. Cholera and measles are in that laboratory, possibly other pathogens. Accidental release possible, and obviously access to pathogens which could be weaponised. https://t.co/BZUib2PddB

Το Γραφείο Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων (OCHA) των Ηνωμένων Εθνών ανέφερε ότι αναγκάστηκε να περικόψει ορισμένες από τις δραστηριότητές του σε τμήματα του Σουδάν λόγω των συνεχιζόμενων εχθροπραξιών.

Τουλάχιστον πέντε εργαζόμενοι σε οργανώσεις αρωγής έχουν σκοτωθεί αφότου ξέσπασαν οι συγκρούσεις και οι δύο υπηρεσίες του ΟΗΕ που έχουν χάσει μέλη του προσωπικού τους, ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης και το Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα, επίσης ανέστειλαν τις δραστηριότητές τους στη χώρα.

«Σε περιοχές όπου σφοδρές συγκρούσεις παρεμπόδισαν τις ανθρωπιστικές επιχειρήσεις μας, αναγκαστήκαμε να μειώσουμε τη δραστηριότητά μας», δήλωσε ο Γενς Λέρκε, εκπρόσωπος του OCHA. «Ομως δεσμευόμαστε να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε για τον λαό του Σουδάν», πρόσθεσε.

Today our heart is very heavy as we confirm that 3 @WFP staff lost their lives in the ongoing clashes in #Sudan

Our thoughts are w/ the families of our colleagues who put their life on the line to help others

Humanitarians should never be a targethttps://t.co/AifdOSB7aN pic.twitter.com/O8ZmseizD7

— WFP Sudan (@WFP_Sudan) April 16, 2023