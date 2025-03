Σουδάν: Κατηγορούν τον στρατό για τη σφαγή 300 αμάχων σε αγορά

Ανεξάρτητη οργάνωση η οποία καταγράφει τις παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Σουδάν, κατηγόρησε την Τρίτη, τις ένοπλες δυνάμεις πως διεξήγαγαν πλήγμα εναντίον αγοράς σε πόλη που κρατούν οι παραστρατιωτικοί.

Σύμφωνα με τις αναφορές, οι νεκροί άμαχοι είναι τουλάχιστον 300. Αν επαληθευτεί ο αριθμός τους, θα είναι η μεγαλύτερη σφαγή στον πόλεμο μέχρι σήμερα.

Ο ΟΗΕ δήλωσε χθες «πολύ ανήσυχος» για τις «συνεχιζόμενες επιθέσεις εναντίον αμάχων» στο Σουδάν, μετά τον αεροπορικό βομβαρδισμό «με δεκάδες θύματα» στην Τόρα, στην πολιτεία του βόρειου Νταρφούρ, στο δυτικό τμήμα της χώρας, διαχρονικό θέατρο «φρικιαστικών βιαιοτήτων», σύμφωνα με τις διεθνείς οργανώσεις.

Η οργάνωση Emergency Lawyers, που ίδρυσαν εθελοντές δικηγόροι, όπως και οι παραστρατιωτικοί των Δυνάμεων Ταχείας Υποστήριξης (ΔΤΥ), σε πόλεμο με τις ένοπλες δυνάμεις από τον Απρίλιο του 2023, έκαναν λόγο για εκατοντάδες νεκρούς στην επίθεση, που εξαπολύθηκε τη Δευτέρα στην αγορά της Τόρα.

«Μετρήσαμε 270 πτώματα που κηδεύτηκαν και 380 τραυματίες», είπε από την πλευρά του κάτοικος στο Γαλλικό Πρακτορείο. Δεύτερος αυτόπτης μάρτυρας επιβεβαίωσε τον απολογισμό.

Σύμφωνα με τη συλλογικότητα των δικηγόρων που αγωνίζεται για την αποκατάσταση της δημοκρατίας στο Σουδάν, «αεροσκάφη του σουδανικού στρατού διέπραξαν φρικιαστική σφαγή πλήττοντας στα τυφλά την αγορά της Τόρα (…) σκοτώνοντας εκατοντάδες αμάχους και τραυματίζοντας σοβαρά δεκάδες» άλλους.

Οι παραστρατιωτικοί επίσης επέρριψαν στον στρατό την ευθύνη για τη σφαγή αυτή.

Το Γαλλικό Πρακτορείο δεν ήταν σε θέση να επαληθεύσει τους αριθμούς που έδωσε η μη κυβερνητική οργάνωση, ούτε να μιλήσει με γιατρούς στην πόλη, καθώς έχουν κοπεί οι επικοινωνίες στο Νταρφούρ.

«Φροντίζουμε τα αεροπορικά πλήγματα να συμμορφώνονται προς τους κανόνες εμπλοκής βάσει του διεθνούς Δικαίου και δεν γίνεται επ’ ουδενί να βάζουμε στο στόχαστρο αθώους αμάχους», ανέφερε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Νάμπιλ Αμπντάλα, εκπρόσωπος των σουδανικών ενόπλων δυνάμεων, κάνοντας λόγο για «ψευδείς κατηγορίες».

Αλλη οργάνωση υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ο γενικός συντονισμός καταυλισμών εκτοπισμένων και προσφύγων του Νταρφούρ, καταδίκασε τον «εσκεμμένο βομβαρδισμό» που αποτελεί «έγκλημα κατά της ανθρωπότητας».

Σε βίντεο που κυκλοφόρησαν στα social media διακρίνονται απανθρακωμένα πτώματα και συντρίμμια από τα οποία αναδίδονται καπνοί. Το Γαλλικό Πρακτορείο δήλωσε ότι δεν μπορεί να επαληθεύσει ακόμα τα βίντεο.

Στον εμφύλιο πόλεμο στο Σουδάν, που ξέσπασε στις 15 Απριλίου 2023, οι παραστρατιωτικοί των ΔΤΥ υπό τον στρατηγό Μοχάμεντ Χαμντάν Ντάγκλο μάχονται τις ένοπλες δυνάμεις υπό τον στρατηγό Αμπντελ Φάταχ αλ Μπουρχάν.

Οι δυο τους ήταν σύμμαχοι –αντίστοιχα ο δεύτερος τη τάξει του στρατιωτικού καθεστώτος και ο de facto ηγέτης της χώρας της Αφρικής– προτού μετατραπούν σε ορκισμένους εχθρούς.

Η ένοπλη σύρραξη έχει στοιχίσει τη ζωή σε δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους, έχει εκτοπίσει πάνω από 12 εκατομμύρια άλλους και έχει προκαλέσει μια από τις χειρότερες ανθρωπιστικές κρίσεις στην υφήλιο.

Εξαιτίας της σχεδόν απόλυτης κατάρρευσης του συστήματος υγείας του Σουδάν, είναι από δύσκολη ως αδύνατη η επαλήθευση οποιοδήποτε απολογισμού.

