Σουδάν: 15.000 πρόβατα πνίγηκαν όταν βυθίστηκε το πλοίο που τα μετέφερε

Πλοίο ασφυκτικά γεμάτο με χιλιάδες πρόβατα βυθίστηκε την Κυριακή στο λιμάνι Σουακίν του Σουδάν, στην Ερυθρά Θάλασσα, με αποτέλεσμα να πνιγούν τα περισσότερα ζώα.

To πλοίο μετέφερε τα ζώα από το Σουδάν στη Σαουδική Αραβία: «Το Badr 1 βυθίστηκε τις πρωινές ώρες της Κυριακής. Μετέφερε 15.800 πρόβατα» ανέφερε αξιωματούχος του λιμανιού που πρόσθεσε πως το πλοίο θα έπρεπε να μεταφέρει το πολύ 9.000 πρόβατα.

Αλλος αξιωματούχος γνωστοποίησε πως όλα τα μέλη πληρώματος του πλοίου διασώθηκαν, εγείροντας ωστόσο ζήτημα για πιθανές οικονομικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις από το ατύχημα. «Το βυθισμένο πλοίο θα επηρεάσει τη λειτουργία του λιμανιού. Επιπλέον είναι πιθανό να έχει περιβαλλοντικές συνέπειες εξαιτίας του θανάτου τόσο μεγάλου αριθμού ζώων», ανέφερε.

Ο επικεφαλής της Ενωσης Εξαγωγέων της χώρας, Ομάρ αλ-Χαλίφα, άφησε αιχμές πως το πλοίο «θα μπορούσε να έχει σωθεί», λέγοντας ότι χρειάστηκαν πολλές ώρες για τη βύθισή του.

Η συνολική αξία των χαμένων ζώων εκτιμάται στα 3,7 εκατ. δολάρια, σύμφωνα με τον επικεφαλής του κτηνοτροφικού τμήματος της Ενωσης, ο οποίος ζήτησε τη διενέργεια έρευνας για τα αίτια που οδήγησαν στο ατύχημα.

Οπως ανέφερε ο ίδιος, διασώθηκαν μόλις 700 πρόβατα, «όμως είναι σε κακή κατάσταση και δεν περιμένουμε να ζήσουν πολύ».

Nearly 16,000 sheep have drowned in the Red Sea off the coast of Sudan after an overcrowded ship bound for Saudi Arabia capsized.

The ship was supposed to carry only 9,000 sheep from Sudan's Red Sea port of Suakin to KSA.

Most of the animals drowned with crew surviving pic.twitter.com/7MxMJj6hqk

— African Index (@africanindex_) June 13, 2022