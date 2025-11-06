Σομαλία: Πέντε Ελληνες στο πλήρωμα του τάνκερ που έπεσε θύμα πειρατείας

Πέντε Ελληνες βρίσκονται ανάμεσα στα 24 μέλη του πληρώματος του ελληνόκτητου τάνκερ «Hellas Aphrodite», το οποίο έπεσε θύμα πειρατείας ανοιχτά της Σομαλίας.

Η εταιρεία Latsco Marine Management στην οποία ανήκει το πλοίο ανακοίνωσε ότι όλα τα μέλη του πληρώματος είναι καλά στην υγεία τους και δεν έχει αναφερθεί κανένας τραυματισμός.

Το δεξαμενόπλοιο, που φέρει τη σημαία της Μάλτας, είχε αποπλεύσει με προορισμό το Ντέρμπαν της Νότιας Αφρικής.

Pirates have boarded Malta-flagged Hellas Aphrodite, a product tanker, off the Somali coast just days after a near miss in the same region pic.twitter.com/PEeuTbIrUO — Lloyd’s List (@LloydsList) November 6, 2025

Σύμφωνα με ενημέρωση του UK Maritime Trade Operations (UKMTO), ο πλοίαρχος ανέφερε πως ένα ταχύπλοο προσέγγισε την πρύμνη του τάνκερ και άνοιξε πυρ με ελαφρά όπλα και ρουκέτες RPG.

Στη συνέχεια, «ένοπλοι επιβιβάστηκαν στο πλοίο» στο σημείο με συντεταγμένες 02°05’ Βόρειο – 57°10’ Ανατολικό. Το περιστατικό καταγράφηκε περίπου 560 ναυτικά μίλια από την πόλη Εϊλ στα ανατολικά της Σομαλίας.

Οι ναυτιλιακές και στρατιωτικές Αρχές παρακολουθούν στενά την κατάσταση, ενώ δεν έχει γίνει ακόμη γνωστή η ταυτότητα των δραστών ούτε οι προθέσεις τους.

UKMTO WARNING 040-25 – 06 NOV 25 Click here to view the full Advisory⤵️https://t.co/yo0ifPJbtT#MaritimeSecurity #MarSec pic.twitter.com/Hqa7sct7ab — UKMTO Operations Centre (@UK_MTO) November 6, 2025

Η ανακοίνωση της εταιρείας

«Η Latsco Marine Management Inc. επιβεβαιώνει ένα περιστατικό ασφαλείας στο πλοίο HELLAS APHRODITE (IMO: 9722766) που διαχειρίζεται.

Το περιστατικό συνέβη περίπου στις 11:48 τοπική ώρα (UTC+4) στις 6 Νοεμβρίου 2025, ενώ το πλοίο, που μετέφερε φορτίο βενζίνης, έπλεε από τη Σίκα της Ινδίας προς το Ντέρμπαν της Νότιας Αφρικής (περίπου 550 ναυτικά μίλια ανοικτά των ακτών της Σομαλίας).

Και τα 24 μέλη του πληρώματος είναι ασφαλή και έχουν εντοπιστεί, ενώ παραμένουμε σε στενή επαφή μαζί τους.

Η Latsco Marine Management Inc. έχει ενεργοποιήσει την ομάδα έκτακτης ανάγκης της και συντονίζεται με τις αρμόδιες αρχές για να διασφαλίσει τη συνεχή ασφάλεια και ευημερία του πληρώματος.

Για λόγους ασφαλείας, δεν θα παρέχουμε περαιτέρω πληροφορίες προς το παρόν.

Το HELLAS APHRODITE (IMO: 9722766) είναι ένα δεξαμενόπλοιο μεταφοράς προϊόντων 49.992 dwt, που ναυπηγήθηκε το 2016 και είναι νηολογημένο στη Μάλτα».

🚨 Tensions rising in the Indian Ocean: Armed pirates reportedly hijacked the Maltese-flagged tanker Hellas Aphrodite about 560 nm off Somalia.

Sources suggest an Iranian vessel was used as a mother ship.#Piracy #IndianOcean #Somalia #MaritimeSecurity pic.twitter.com/sidlB3tej6 — NewsFromSea (@riskiomap) November 6, 2025

