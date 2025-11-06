397
Η Latsco Marine Management Inc. έχει ενεργοποιήσει την ομάδα έκτακτης ανάγκης | Φωτο από το X
Ελλάδα

Σομαλία: Πέντε Ελληνες στο πλήρωμα του τάνκερ που έπεσε θύμα πειρατείας

Και τα 24 μέλη του πληρώματος είναι ασφαλή και έχουν εντοπιστεί, ενώ παραμένουμε σε στενή επαφή μαζί τους, ανέφερε η πλοιοκτήτρια εταιρεία -Σύμφωνα με ενημέρωση του UK Maritime Trade Operations (UKMTO), ο πλοίαρχος ανέφερε πως ένα ταχύπλοο προσέγγισε την πρύμνη του τάνκερ και άνοιξε πυρ με ελαφρά όπλα και ρουκέτες RPG

Protagon Team Protagon Team 6 Νοεμβρίου 2025, 18:46
Η Latsco Marine Management Inc. έχει ενεργοποιήσει την ομάδα έκτακτης ανάγκης
|Φωτο από το X
Ελλάδα

Σομαλία: Πέντε Ελληνες στο πλήρωμα του τάνκερ που έπεσε θύμα πειρατείας

Και τα 24 μέλη του πληρώματος είναι ασφαλή και έχουν εντοπιστεί, ενώ παραμένουμε σε στενή επαφή μαζί τους, ανέφερε η πλοιοκτήτρια εταιρεία -Σύμφωνα με ενημέρωση του UK Maritime Trade Operations (UKMTO), ο πλοίαρχος ανέφερε πως ένα ταχύπλοο προσέγγισε την πρύμνη του τάνκερ και άνοιξε πυρ με ελαφρά όπλα και ρουκέτες RPG

Protagon Team Protagon Team 6 Νοεμβρίου 2025, 18:46

Πέντε Ελληνες βρίσκονται ανάμεσα στα 24 μέλη του πληρώματος του ελληνόκτητου τάνκερ «Hellas Aphrodite», το οποίο έπεσε θύμα πειρατείας ανοιχτά της Σομαλίας.

Η εταιρεία Latsco Marine Management στην οποία ανήκει το πλοίο ανακοίνωσε ότι όλα τα μέλη του πληρώματος είναι καλά στην υγεία τους και δεν έχει αναφερθεί κανένας τραυματισμός.

Το δεξαμενόπλοιο, που φέρει τη σημαία της Μάλτας, είχε αποπλεύσει με προορισμό το Ντέρμπαν της Νότιας Αφρικής.

;

Σύμφωνα με ενημέρωση του UK Maritime Trade Operations (UKMTO), ο πλοίαρχος ανέφερε πως ένα ταχύπλοο προσέγγισε την πρύμνη του τάνκερ και άνοιξε πυρ με ελαφρά όπλα και ρουκέτες RPG.

Στη συνέχεια, «ένοπλοι επιβιβάστηκαν στο πλοίο» στο σημείο με συντεταγμένες 02°05’ Βόρειο – 57°10’ Ανατολικό. Το περιστατικό καταγράφηκε περίπου 560 ναυτικά μίλια από την πόλη Εϊλ στα ανατολικά της Σομαλίας.

Οι ναυτιλιακές και στρατιωτικές Αρχές παρακολουθούν στενά την κατάσταση, ενώ δεν έχει γίνει ακόμη γνωστή η ταυτότητα των δραστών ούτε οι προθέσεις τους.

Η ανακοίνωση της εταιρείας

«Η Latsco Marine Management Inc. επιβεβαιώνει ένα περιστατικό ασφαλείας στο πλοίο HELLAS APHRODITE (IMO: 9722766) που διαχειρίζεται.

Το περιστατικό συνέβη περίπου στις 11:48 τοπική ώρα (UTC+4) στις 6 Νοεμβρίου 2025, ενώ το πλοίο, που μετέφερε φορτίο βενζίνης, έπλεε από τη Σίκα της Ινδίας προς το Ντέρμπαν της Νότιας Αφρικής (περίπου 550 ναυτικά μίλια ανοικτά των ακτών της Σομαλίας).

Και τα 24 μέλη του πληρώματος είναι ασφαλή και έχουν εντοπιστεί, ενώ παραμένουμε σε στενή επαφή μαζί τους.

Η Latsco Marine Management Inc. έχει ενεργοποιήσει την ομάδα έκτακτης ανάγκης της και συντονίζεται με τις αρμόδιες αρχές για να διασφαλίσει τη συνεχή ασφάλεια και ευημερία του πληρώματος.

Για λόγους ασφαλείας, δεν θα παρέχουμε περαιτέρω πληροφορίες προς το παρόν.

Το HELLAS APHRODITE (IMO: 9722766) είναι ένα δεξαμενόπλοιο μεταφοράς προϊόντων 49.992 dwt, που ναυπηγήθηκε το 2016 και είναι νηολογημένο στη Μάλτα».

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News

Διαβάστε ακόμη...

Διαβάστε ακόμη...

  • Αρκετά με τα ΕΛΤΑ
    Αγγελος Κωβαίος
  • ΕΛΤΑ διαχείριση μπαταχτσή
    Ρέα Βιτάλη
  • «Θα σας ενημερώσουμε»… Ναι, καλά!
    Λίλα Σταμπούλογλου
  • Η Κίμπερλι, ο Μαμντάνι και οι… μαϊντανοί
    Αργύρης Παπαστάθης