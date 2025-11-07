Σομαλία: Ελεύθεροι οι πέντε Ελληνες και όλο το πλήρωμα του πλοίο Hellas Aphrodite

Ολα τα μέλη του πληρώματος του ελληνόκτητου δεξαμενόπλοιου «Hellas Aphrodite», το οποίο δέχθηκε την Πέμπτη επίθεση πειρατείας στη Σομαλία απελευθερώθηκαν το μεσημέρι της 7ης Νοεμβρίου, ύστερα από επιχείρηση των Ειδικών Δυνάμεων Ναυτικού της Ισπανίας (SOF), στα ανοικτά των ακτών της Σομαλίας.

Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση της ευρωπαϊκής ναυτικής δύναμης «EUNAVFOR Atalanta», στις 13:00 ώρα UTC το ισπανικό πολεμικό πλοίο «ESPS Victoria» προσέγγισε το δεξαμενόπλοιο και ομάδα ειδικά εκπαιδευμένων στρατιωτών πραγματοποίησε επιβίβαση.

❗Operation ATALANTA confirms the liberation of the Maltese-flagged Merchant Tanker HELLAS APHRODITE. Operation ATALANTA is fully committed to maritime security in its Area of Operations. More information and images: https://t.co/Iv71mj93JP pic.twitter.com/TtBrZOazwu — EUNAVFOR Operation ATALANTA (@EUNAVFOR) November 7, 2025

Οι στρατιώτες εντόπισαν και απελευθέρωσαν το πλήρωμα που βρισκόταν στο ειδικά διαμορφωμένο δωμάτιο ασφαλείας (citadel) από τη στιγμή της επίθεσης.

Οπως επιβεβαιώνεται, και οι 24 ναυτικοί –ανάμεσά τους πέντε Ελληνες– είναι καλά στην υγεία τους. Οι πειρατές εγκατέλειψαν το πλοίο πριν την ολοκλήρωση της επιχείρησης.

Το «ESPS Victoria» παραμένει στο πλευρό του «Hellas Aphrodite» για λόγους ασφαλείας και για την παροχή τεχνικής υποστήριξης, έως ότου το δεξαμενόπλοιο μπορέσει να συνεχίσει αυτοδύναμα το ταξίδι του.

Pirates have hijacked the Greek-owned tanker Hellas Aphrodite off Eyl: the first major Somali piracy attack in over a year.

All 24 crew members are safe after sheltering in the citadel. Could this signal a new wave of piracy in the Indian Ocean? pic.twitter.com/S5HcyEASf1 — MariTimesCrimes (@MaritimesCrimes) November 7, 2025

Το δεξαμενόπλοιο το οποίο ανήκει στη ναυτιλιακή εταιρεία Latsco Marine Management και φέρει σημαία Μάλτας, είχε αποπλεύσει από το λιμάνι Sikka της Ινδίας με προορισμό το Ντέρμπαν της Νότιας Αφρικής, μεταφέροντας φορτίο βενζίνης.

