Σομαλία: Ελεύθεροι οι πέντε Ελληνες και όλο το πλήρωμα του πλοίο Hellas Aphrodite

Ολα τα μέλη του πληρώματος του ελληνόκτητου δεξαμενόπλοιου «Hellas Aphrodite», το οποίο δέχθηκε την Πέμπτη επίθεση πειρατείας στη Σομαλία απελευθερώθηκαν το μεσημέρι της 7ης Νοεμβρίου, ύστερα από επιχείρηση των Ειδικών Δυνάμεων Ναυτικού της Ισπανίας (SOF), στα ανοικτά των ακτών της Σομαλίας.

Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση της ευρωπαϊκής ναυτικής δύναμης «EUNAVFOR Atalanta», στις 13:00 ώρα UTC το ισπανικό πολεμικό πλοίο «ESPS Victoria» προσέγγισε το δεξαμενόπλοιο και ομάδα ειδικά εκπαιδευμένων στρατιωτών πραγματοποίησε επιβίβαση.

Οι στρατιώτες εντόπισαν και απελευθέρωσαν το πλήρωμα που βρισκόταν στο ειδικά διαμορφωμένο δωμάτιο ασφαλείας (citadel) από τη στιγμή της επίθεσης.

Οπως επιβεβαιώνεται, και οι 24 ναυτικοί –ανάμεσά τους πέντε Ελληνες– είναι καλά στην υγεία τους. Οι πειρατές εγκατέλειψαν το πλοίο πριν την ολοκλήρωση της επιχείρησης.

Το «ESPS Victoria» παραμένει στο πλευρό του «Hellas Aphrodite» για λόγους ασφαλείας και για την παροχή τεχνικής υποστήριξης, έως ότου το δεξαμενόπλοιο μπορέσει να συνεχίσει αυτοδύναμα το ταξίδι του.

Το δεξαμενόπλοιο το οποίο ανήκει στη ναυτιλιακή εταιρεία Latsco Marine Management και φέρει σημαία Μάλτας, είχε αποπλεύσει από το λιμάνι Sikka της Ινδίας με προορισμό το Ντέρμπαν της Νότιας Αφρικής, μεταφέροντας φορτίο βενζίνης.

