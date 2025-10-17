Σοκ στην Κύπρο από την εν ψυχρώ δολοφονία γνωστού επιχειρηματία και ποδοσφαιρικού παράγοντα

Θύμα δολοφονικής επίθεσης έπεσε την Παρασκευή στη Λεμεσό ο γνωστός στην Κύπρο επιχειρηματίας -πρώην πρόεδρος της ποδοσφαιρικής ομάδας Καρμιώτισσα- Σταύρος Δημοσθένους.

Οι δράστες φαίνεται ότι γνώριζαν τις κινήσεις του επιχειρηματία και του είχαν στήσει ενέδρα λίγα μέτρα μακριά από το σπίτι του.

Σύμφωνα με την «Καθημερινή Κύπρου», ο 49χρονος επιχειρηματίας δέχθηκε πυροβολισμούς ενώ επέβαινε στο αυτοκίνητό του μαζί με τον γιο του, αφού πρώτα τούς έκλεισε τον δρόμο ένα βαν.

Αμέσως μετά την επίθεση, ο γιος του προσπάθησε να τον μεταφέρει στο νοσοκομείο, στη διαδρομή ωστόσο, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, είχε τροχαίο ατύχημα, με αποτέλεσμα το αυτοκίνητο να ακινητοποιηθεί και ο πατέρας του καταλήξει πριν προλάβουν να φθάσουν στο νοσοκομείο.

Οι δράστες της δολοφονίας διέφυγαν από το σημείο και λίγα χιλιόμετρα μακριά έκαψαν το βαν και φαίνεται ότι απομακρύνθηκαν με μοτοσυκλέτα.

Η αστυνομία έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό τους αν και είναι πιθανόν να πρόκειται για επαγγελματίες εκτελεστές που είχαν αναλάβει συμβόλαιο. θανάτου για λογαριασμό άλλων.

Ποιος ήταν ο Σταύρος Δημοσθένους

Ο έμπειρος επιχειρηματίας ήταν ιδιαίτερα γνωστός στον χώρο του ποδοσφαίρου, με πολυετή παρουσία σε ομάδες της Λεμεσού. Συγκεκριμένα διετέλεσε πρόεδρος της Καρμιώτισσας και του Άρη, ενώ έχει υπάρξει και παράγοντας στον Απόλλωνα Λεμεσού κατά το παρελθόν. Παράλληλα, ήταν γνωστός επιχειρηματίας στην κυπριακή πόλη και ασχολείται με το ποδόσφαιρο για πάρα πολλά χρόνια.

Μάλιστα πριν από μερικούς μήνες είχε βρεθεί στο προσκήνιο για την προεδρία της Κυπριακής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου μετά την παραίτηση του Γιώργου Κούμα, που ήταν ο πρόεδρος της ΚΟΠ, όμως τελικά αποφάσισε να μην συμμετέχει και να μην διεκδικήσει τη θέση.

