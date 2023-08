Σοκ στη Γαλλία: 55χρονος κρατούσε φυλακισμένη και βασάνιζε τη σύζυγό του επί 12 χρόνια

Οι γείτονες δεν την είχαν δει «ποτέ», άκουγαν τις κραυγές της αλλά νόμιζαν ότι ήταν βαριά άρρωστη και «πέθαινε»: η γαλλική αστυνομία απελευθέρωσε τη Δευτέρα μια 53χρονη Γερμανίδα που ζούσε επί 12 χρόνια αιχμάλωτη σε ένα διαμέρισμα, όπου την βασάνιζε ο σύζυγός της.

Ο 55χρονος φερόμενος ως δράστης συνελήφθη στις τέσσερις τα ξημερώματα στην πόλη Φορμπάκ, στα σύνορα της Γαλλίας με τη Γερμανία. Η γυναίκα βρισκόταν σε ένα δωμάτιο, γυμνή, με ξυρισμένο το κρανίο, υποσιτισμένη, με εμφανή κατάγματα στα πόδια και στα δάχτυλα. Ο εισαγγελέας του Σαρεγκεμίν, Ολιβέ Γκλαντί, δεν διευκρίνισε ποια είναι η κατάσταση της υγείας της, περιοριζόμενος να πει μόνο ότι «δεν είναι καλή».

Ο Γκλαντί αναμενόταν να δώσει αργότερα τη Δευτέρα συνέντευξη Τύπου για την υπόθεση αυτήν.

Σύμφωνα με όσα έγιναν ήδη γνωστά, η 53χρονη ζούσε σε ένα δωμάτιο με κάγκελα στα παράθυρα, μετέδω σε το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων. Τοπικά ΜΜΕ ανέφεραν ότι ο σύζυγός της κρατούσε «ημερολόγιο» στο οποίο περιέγραφε τις πράξεις του και σημείωνε πότε την τάιζε, ωστόσο η πληροφορία αυτή δεν έχει επιβεβαιωθεί μέχρι στιγμής.

Η γυναίκα κατάφερε να τηλεφωνήσει σε μια γερμανική οργάνωση για την προστασία θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας, η οποία με τη σειρά της επικοινώνησε με την αστυνομία του Βισμπάντεν. Οι Γερμανοί αστυνομικοί ενημέρωσαν του γάλλους συναδέλφους τους.

Μια αστυνομική πηγή είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι ήταν εμφανές πως η 53χρονη ήταν θύμα βασανιστηρίων.

Ο σύζυγος της, που είναι άνεργος, εργαζόταν στο παρελθόν «σε εργοστάσιο στη Γερμανία». Το ζεύγος ζούσε στον δεύτερο όροφο μιας τριώροφης πολυκατοικίας, στο κέντρο του Φορμπάκ, σε πολύ μικρή απόσταση από το δημαρχείο.

«Δεν είχα δει ποτέ την κυρία, δεν έβγαινε ποτέ από το σπίτι», είπε στους δημοσιογράφους μια γειτόνισσα, η Αλίσια, εξηγώντας ότι δεν είχε δει την 53χρονη εδώ και έξι χρόνια. «Ο ιδιοκτήτης (του σπιτιού) μου είπε ότι είχε καρκίνο, αυτό έλεγε (ο σύζυγος) σε όλον τον κόσμο στο κτίριο», πρόσθεσε.

Παρόμοιες πληροφορίες μετέφεραν και άλλοι γείτονες. «Κάποιες φορές άκουγα κραυγές αλλά νόμιζα ότι ήταν από τον πόνο» λόγω του καρκίνου, εξήγησε η Αλίσια. Οι φωνές δεν ακούγονταν πολύ συχνά, «τις άκουσα 5-6 φορές μέσα σε τρεις μήνες», είπε.

Ο σύζυγος ήταν «πολύ ευγενικός» αλλά οι μοναδικές σχέσεις με τους γείτονες περιορίζονταν σε ένα «καλημέρα, καληνύχτα», συνέχισε η γυναίκα.

Μια άλλη γειτόνισσα, η Ερικα, είπε ότι η ίδια ζει στη γειτονιά εδώ και 15 χρόνια και είδε τη γυναίκα «ίσως πριν από δέκα χρόνια» και τότε ήταν «φαλακρή». Η Ερικα πίστευε ότι η 53χρονη «μάλλον πέθανε» ή «έφυγε» και ότι ο σύζυγός της ζούσε μόνος του. Και εκείνον όμως τον έβλεπαν «ελάχιστα», πρόσθεσε, εξηγώντας ότι πριν από καμιά δεκαπενταριά ημέρες τον είδε να φροντίζει τα λουλούδια στο μπαλκόνι του.

French police had arrested a German national after his wife was discovered after 12 years of captivity in the couple's home in Forbach, eastern France. https://t.co/Wyz0HWR5qn

— DW News (@dwnews) August 7, 2023