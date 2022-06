Σκωτία: Οι «μάγισσες», η πυρά και μια συγγνώμη που άργησε τέσσερις αιώνες

Στη Σκωτία –και σε πολλές άλλες χώρες της Ευρώπης και των ΗΠΑ- χιλιάδες γυναίκες που θεωρήθηκαν μάγισσες και εκπρόσωποι του κακού βασανίστηκαν, καταδικάστηκαν σε θάνατο και εκτελέστηκαν, σε ένα ανελέητο κυνήγι που ξεκίνησε περίπου τον 15ο αιώνα και διήρκεσε σχεδόν τρεις εκατονταετίες. Κανείς όμως δεν ξέχασε. Αν και έχουν περάσει τόσα πολλά χρόνια, δεν είναι λίγοι αυτοί που ψάχνουν να βρουν έναν τρόπο να δικαιώσουν την μνήμη των αδικοχαμένων και στιγματισμένων γυναικών. Το δημοσίευμα της WashingtonPost είναι ενδιαφέρον.

Η σκωτσέζα νομοθέτης Νάταλι Ντον πρότεινε στο Κοινοβούλιο τη ψήφιση ενός νομοσχεδίου που «θα ξεκαθαρίσει τα πράγματα και θα δικαιώσει πολλές ψυχές», όπως είπε. «Χρειάζεται να θεσπιστεί η μεταθανάτια χάρη σε χιλιάδες γυναίκες που καταδικάστηκαν πριν από εκατοντάδες χρόνια. Οι απονομές χάρης θα διασφάλιζαν ότι αναγνωρίζονται ως θύματα μιας αποτυχίας της Δικαιοσύνης και θα πάψουν να είναι καταγεγραμμένες πλέον στην ιστορία ως εγκληματίες», είπε η Ντον σε ένα βίντεο, το οποίο δημοσίευσε το Σκωτσέζικο Κοινοβούλιο.

A proposed Member’s Bill seeks to pardon people convicted of witchcraft.

Find out more about @NatalieDon_’s proposed Bill ⤵

Share your views ➡ https://t.co/NrvF5cmuDV pic.twitter.com/fw5aEVpbsI

— Scottish Parliament (@ScotParl) June 23, 2022