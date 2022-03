Σκληρή αντίσταση από τους Ουκρανούς: Στήνουν οδοφράγματα για να σταματήσουν τη ρωσική επέλαση [βίντεο]

Με οδοφράγματα στις κεντρικές αρτηρίες που οδηγούν στις πόλεις τους, οι Ουκρανοί προσπαθούν να εμποδίσουν την επέλαση των ρωσικών στρατευμάτων. Χαρακτηριστικό το βίντεο από την πόλη Ενέργκονταρ, με τον μεγαλύτερο πυρηνικό σταθμό της Ευρώπης, όπου πολίτες στήνουν οδοφράγματα με ό,τι μέσο διαθέτουν προκειμένου να εμποδίσουν την είσοδο των Ρώσων.

VIDEO: The road into the town of Energodar which contains Europe's largest nuclear power plant is blocked by Ukrainian civilians in an attempt to stop the Russian advance. pic.twitter.com/V2k8q94UHd — Conflict News (@Conflicts) March 2, 2022

Στο Σταρομπέλσκ της επαρχίας Λουγκάνσκ, πολίτες μπήκαν μπροστά οι ίδιοι, προτάσσοντας τα σώματά τους, απέναντι στις δυνάμεις του κατακτητή.

#Ukraine 🇺🇦: people in #Starobilsk (N #Luhansk) are blocking the road to prevent Russian invasion forces from advancing any further. pic.twitter.com/Q5OpKRmfeC — Thomas van Linge (@ThomasVLinge) March 2, 2022

Φθάνοντας στις πόλεις-κλειδιά για την εν εξελίξει επίθεσή τους, οι Ρώσοι επιδίδουν τελεσίγραφα στους δημάρχους: «Παραδίνεστε ή σας διαλύουμε»…

Σε βίντεο από την πόλη Κονοτόπ, στην περιφέρεια Σούμι στη βορειοανατολική Ουκρανία, ο δήμαρχος απευθύνεται στους κατοίκους λέγοντάς τους ότι οι Ρώσοι έχουν στείλει τελεσίγραφο και είτε θα τους παραδώσει την πόλη είτε θα την καταστρέψουν ολοσχερώς.

The mayor of #Konotop declares that the occupiers have delivered an ultimatum – either he surrenders the city to them, or they will completely destroy it. pic.twitter.com/5crrndj5qx — NEXTA (@nexta_tv) March 2, 2022

Σε βίντεο του δημάρχου της Ζίτομιρ, που δημοσιεύει το δίκτο Αl Jazeera, αποτυπώνεται με τον πλέον δραματικό τρόπο τι σημαίνουν οι ρωσικές απειλές και τι αφήνουν πίσω τους οι αεροπορικές επιδρομές κατά των αστικών κέντρων της Ουκρανίας.

Video shared by the mayor of Zhytomyr appears to show emergency workers' attempts to battle fires after an alleged airstrike by Russian forces on a residential area on Tuesday night. 🔴 LIVE updates: https://t.co/qlo23xZR8G pic.twitter.com/BTp7u20b8O — Al Jazeera English (@AJEnglish) March 2, 2022

