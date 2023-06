Σκιάθος: Αεροπλάνο απογειώνεται μαζί με… τουρίστες που το παρακολουθούν από απόσταση αναπνοής

Το να μην πάει κάποιος να σταθεί πίσω από ένα αεροπλάνο την ώρα που απογειώνεται ακούγεται σαν κοινή λογική. Κάποιοι τουρίστες, όμως, με κίνητρο ένα μοναδικό βίντεο ή φωτογραφία από τις διακοπές τους που θα μαζέψει πολλά likes, στήθηκαν στο αεροδρόμιο της Σκιάθου ακριβώς πίσω από ένα αεροσκάφος που απογειωνόταν και… πέταξαν κι αυτοί μαζί.

Το βίντεο που κάνει τον γύρο του Διαδικτύου δείχνει τους τουρίστες σε απόσταση αναπνοής από το αεροπλάνο με τα κινητά ανά χείρας για να βιντεοσκοπήσουν την απογείωση. Μόλις το αεροπλάνο ξεκινάει κάποιοι από αυτούς σηκώνονται στον αέρα ενώ άλλοι τρέχουν ή σκύβουν από τον πολύ δυνατό αέρα που προκαλούν οι κινητήρες του.

Just downloaded my Skiathos videos from last week, here’s a small preview of the absolute chaos when people underestimate the power of aircraft engines! pic.twitter.com/ll2g9nY8AA

— Callum Hodgson (@avgeekcal) June 21, 2023