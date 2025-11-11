Σκέψεις για φιλοξενία των ΕΛΤΑ στα ΚΕΠ

Μια λύση, σχεδόν αυτονόητη, την οποία μάλιστα εδώ και δύο εβδομάδες είχε διατυπώσει από ραδιοφώνου ο Σταύρος Μπένος, παλαιός υπουργός του ΠΑΣΟΚ, επανέρχεται στο τραπέζι για τον Γόρδιο Δεσμό με το δίκτυο των ταχυδρομείων, ιδίως στην περιφέρεια: η συστέγαση των ΕΛΤΑ στα κατά τόπους ΚΕΠ. Ως γνωστόν, μετά την αναστάτωση –και εντός της κυβερνητικής πλειοψηφίας– που προκάλεσε η ανακοίνωση των ΕΛΤΑ για κλείσιμο εκατοντάδων ταχυδρομείων στο πλαίσιο του εξορθολογισμού του κόστους και μετά την παραίτηση-καρατόμηση, την προηγούμενη Τρίτη (04.11), του διευθύνοντος συμβούλου της εταιρείας Γρηγόρη Σκλήκα, περάσαμε σε ένα καθεστώς τρίμηνης παράτασης για το όλο θέμα, μια περίοδος κατά την οποία θα γίνει η περίφημη «διαβούλευση».

Το γιατί έπρεπε να γίνουν όλα αυτά και μετά να γίνει διαβούλευση με τους κοινωνικούς φορείς είναι μια από τις ευθύνες της κυβέρνησης, που απέτυχε τουλάχιστον στην επικοινωνιακή διαχείριση του θέματος. Το γιατί έπρεπε να φτάσουμε στο και πέντε, για να συζητηθεί έστω, μια λύση φαινομενικά απλή, η φιλοξενία των υπηρεσιών των ΕΛΤΑ στα υφιστάμενα ΚΕΠ, είναι ένα άλλης φύσεως πολιτικό πρόβλημα.

Σε κάθε περίπτωση, αυτή η λύση συζητείται τώρα και ενώ, όπως αποκάλυψε η «Καθημερινή» σε πρωτοσέλιδο ρεπορτάζ της την Τρίτη (11.11), πλέον παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο ορισμένα από τα 158 καταστήματα της περιφέρειας να συνεχίσουν τη λειτουργία τους και μετά τη λήξη της τρίμηνης παράτασης που τους δόθηκε. Στο ίδιο ρεπορτάζ έγινε λόγος και για πιθανές διαφοροποιήσεις στο σχέδιο αναδιάρθρωσης του δικτύου των ΕΛΤΑ.

Σήμερα που μιλάμε, το δίκτυο των ΕΛΤΑ αριθμεί περίπου 410 καταστήματα: τόσα απέμειναν μετά το κλείσιμο 46 σημείων, κυρίως στην Αττική και στη Θεσσαλονίκη και αφού τα περισσότερα στην επαρχία πήραν τρίμηνη παράταση ζωής.

Ενώ τα ΕΛΤΑ υπάγονται στο Υπερταμείο, καθοριστικό ρόλο διαδραματίζει και το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, με τον Κυριάκο Πιερρακάκη να έχει παρατηρήσει πως «πρώτα θα έπρεπε να επικοινωνηθούν όλες οι διαθέσιμες εναλλακτικές και, δεύτερον, να διερευνηθούν και πρόσθετες λύσεις».

Οπως σημείωσε η «Καθημερινή», από την πρώτη στιγμή, με την ανακοίνωση των λουκέτων, υπήρξαν δήμοι οι οποίοι προσφέρθηκαν να καλύψουν τα λειτουργικά κόστη, όπως το μηνιαίο μίσθωμα και οι λογαριασμοί ρεύματος, προκειμένου να αποφευχθεί το κλείσιμο.

Παράλληλα, στο τραπέζι έχει τεθεί η πρόταση αξιοποίησης των χώρων των ΚΕΠ, μέσα στους οποίους θα μπορούσαν να στεγαστούν ταχυδρομεία με το μοντέλο «shop in shop». Το ευρύ δίκτυο των ΚΕΠ προσφέρει μια σχετικά εύκολη λύση, αν και υπάρχουν και προβλήματα: το ενδεχόμενο οι ταχυδρομικές υπηρεσίες να περάσουν εξ ολοκλήρου στα ΚΕΠ θεωρείται δύσκολο, καθώς δεν διαθέτουν τις απαιτούμενες υποδομές για την παροχή χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, λειτουργία κρίσιμης σημασίας για την εξυπηρέτηση των πελατών των ΕΛΤΑ, ιδιαίτερα σε απομακρυσμένες περιοχές.

Στην εξίσωση εξακολουθεί να βρίσκεται και η δυνατότητα λειτουργίας σημείων από ιδιώτες, μέσω διαγωνισμού, αν και κύκλοι της αγοράς εκφράζουν επιφυλάξεις για το κατά πόσον θα υπάρξει πραγματικό ενδιαφέρον. Υπάρχει εξάλλου και το πρόβλημα της προσβασιμότητας. Τυπικότητα ή όχι, στα πρακτορεία τυχερών παιχνιδιών απαγορεύεται η είσοδος σε ανηλίκους, κάτι που σημαίνει ότι αυτομάτως θα απαγορεύεται η πρόσβαση ανηλίκων σε ταχυδρομικές υπηρεσίες.

