Κρίση στο BBC: Παραιτήθηκαν υψηλόβαθμα στελέχη για το μοντάζ σε ομιλία του Τραμπ

Ο γενικός διευθυντής του BBC, Τιμ Ντέιβι, και η διευθύνουσα σύμβουλος του BBC News, Ντέμπορα Τέρνες, παραιτήθηκαν μετά τις επικρίσεις που δέχτηκαν ότι ένα ντοκιμαντέρ παραπλάνησε τους τηλεθεατές επεμβαίνοντας σε ομιλία του Ντόναλντ Τραμπ στην Ουάσινγκτον, πριν οι υποστηρικτές του εισβάλουν στο Καπιτώλιο, στις 6 Ιανουαρίου 2021.

«Είναι αποκλειστικά δική μου απόφαση και παραμένω ευγνώμων στον πρόεδρο και στο Διοικητικό Συμβούλιο για την αμέριστη και ομόφωνη στήριξή τους καθ’ όλη τη διάρκεια της θητείας μου, συμπεριλαμβανομένων και των τελευταίων ημερών», ανέφερε ο Ντέιβι σε ανακοίνωσή του προς το προσωπικό του οργανισμού. Ηταν γενικός διευθυντής τα πέντε τελευταία χρόνια, ενώ η Τέρνες κατείχε τη θέση της επικεφαλής του τομέα ειδήσεων, για τρία χρόνια.

Ο πρόεδρος του δημόσιου ραδιοτηλεοπτικού φορέα της Βρετανίας, Σαμίρ Σαχ, σχολίασε ότι η σημερινή είναι μια «θλιβερή ημέρα» για το BBC, χαιρετίζοντας έναν «εξαιρετικό γενικό διευθυντή» που αφιέρωσε 20 χρόνια από τη ζωή του στον φορέα.

Σημείωσε ότι θα συνεχίσει να συνεργάζεται μαζί του, όσο θα παραμένει ως μεταβατικός γενικός διευθυντής μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία διορισμού του διαδόχου του.

Το BBC δεχόταν έντονη κριτική το τελευταίο διάστημα, έπειτα από μια σειρά ισχυρισμών ότι απέτυχε να διατηρήσει την πολιτική ουδετερότητα στα ρεπορτάζ του, συμπεριλαμβανομένης της κάλυψης του Τραμπ, του πολέμου μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς και θεμάτων που αφορούσαν τα τρανς άτομα.

Πρόσφατα, η εφημερίδα Daily Telegraph, έγραφε επί ημέρες για ένα εσωτερικό υπόμνημα, γραμμένα από έναν πρώην σύμβουλο δεοντολογίας του φορέα, στο οποίο κατέγραφε σωρεία λαθών, μεταξύ των οποίων και του τρόπου με τον οποίο έγινε το μοντάζ στην ομιλία του Τραμπ στις 6 Ιανουαρίου 2021.

Το έγγραφο άφηνε να εννοηθεί ότι η εμβληματική εκπομπή Panorama είχε μοντάρει μαζί δύο μέρη της ομιλίας του Τραμπ, εμφανίζοντάς τον να ενθαρρύνει τις ταραχές στο Καπιτώλιο, που συνέβησαν αμέσως μετά την ομιλία του, καθώς ο όχλος εισέβαλε στο Κογκρέσο.

Στο ντοκιμαντέρ αυτό, ο Τραμπ εμφανιζόταν να λέει στους υποστηρικτές του ότι «θα βαδίσουμε στο Καπιτώλιο» και ότι θα πρέπει «να πολεμήσουν κολασμένα», μία φράση που χρησιμοποίησε σε άλλο σημείο της ομιλίας του.

