Σκάνδαλο διαφθοράς στην Ουκρανία: Mετά την παραίτηση, ο Γερμάκ πάει να πολεμήσει

Ο πρώην επικεφαλής του γραφείου του Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι θα μεταβεί στην πρώτη γραμμή και θα πολεμήσει εναντίον της Ρωσίας, λίγες μόλις ώρες αφότου παραιτήθηκε από τη θέση του, εν μέσω έρευνας για διαφθορά.

Ο Αντρίι Γερμάκ, ο στενότερος συνεργάτης του ουκρανού προέδρου, έστειλε μήνυμα σε αμερικανίδα δημοσιογράφο λέγοντας: «Πηγαίνω στο μέτωπο και είμαι έτοιμος να αντιμετωπίσω οποιεσδήποτε συνέπειες». Ζήτησε συγγνώμη αν δεν είναι πλέον σε θέση να απαντά στις κλήσεις της, σύμφωνα με δημοσίευμα της Telegraph.

Ο Γερμάκ παραιτήθηκε το βράδυ της Παρασκευής, μετά από αυξανόμενη πολιτική πίεση που κορυφώθηκε όταν το σπίτι του δέχθηκε έφοδο από τις Αρχές κατά της διαφθοράς, στο πλαίσιο έρευνας για υπεξαίρεση 76 εκατομμυρίων λιρών στον ενεργειακό τομέα.

Ο ίδιος αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή και δεν έχει κατονομαστεί επίσημα ως ύποπτος, ωστόσο δήλωσε στη δημοσιογράφο της New York Post, Κέιτλιν Ντόορνμπος: «Με έχουν διασύρει και η αξιοπρέπειά μου δεν προστατεύτηκε. Δεν θέλω να δημιουργήσω προβλήματα στον Ζελένσκι· πηγαίνω στο μέτωπο».

Η εξέλιξη σηματοδοτεί μια εντυπωσιακή πτώση για έναν άνθρωπο που μέχρι πρόσφατα αναμενόταν να σταλεί στις ΗΠΑ για να ηγηθεί συνομιλιών σχετικά με το ειρηνευτικό σχέδιο.

Οι επικριτές του τον περιέγραφαν ως «εκτελεστικό βραχίονα» που εκμεταλλευόταν την εξουσία του για να εξουδετερώνει πολιτικούς αντιπάλους και ασκούσε υπέρμετρη επιρροή στον Ζελένσκι, ο οποίος δεχόταν όλο και πιο έντονες πιέσεις να απομακρύνει τον στενότερο συνεργάτη του.

Η 15μηνη έρευνα για την Energoatom, την κρατική εταιρεία πυρηνικής ενέργειας της Ουκρανίας, ενέπλεξε αρκετούς συμμάχους του προέδρου, μεταξύ των οποίων τον Τιμούρ Μίντιτς, πρώην επιχειρηματικό του συνέταιρο, την υπουργό Ενέργειας Σβιτλάνα Γκρίντσουκ και τον υπουργό Δικαιοσύνης Χέρμαν Χαλουστσένκο. Η Γκρίντσουκ και ο Χαλουστσένκο υπέβαλαν τις παραιτήσεις τους.

Τα στελέχη που διεξήγαν την έρευνα είχαν καταγράψει κρυφά συνομιλίες ανώτατων αξιωματούχων, αποκαλύπτοντας ένα σχέδιο υπεξαίρεσης μέσω «προμηθειών» 10%–15% σε συμβάσεις, με στόχο να αποσπαστούν 76 εκατ. λίρες από την Energoatom.

Δεν είναι σαφές πόσο πίσω στον χρόνο φτάνει το σκάνδαλο. Αξιωματούχοι της κυβέρνησης επιμένουν ότι ο Ζελένσκι δεν γνώριζε τίποτα, ωστόσο η εγγύτητα τόσων εμπλεκομένων στον προεδρικό κύκλο απειλεί να πλήξει τη νομιμοποίησή του.

Το καλοκαίρι, στη διάρκεια της έρευνας, ο Γερμάκ φερόταν να βρίσκεται πίσω από μια αποτυχημένη απόπειρα περιορισμού της ανεξαρτησίας των αντιδιαφθορικών θεσμών, προκαλώντας πανεθνικές διαμαρτυρίες και διεθνή κατακραυγή.

Ανακοινώνοντας την παραίτηση του συνεργάτη του , ο Ζελένσκι επαίνεσε τον φίλο του και ανέφερε ότι θα ξεκινούσε διαβουλεύσεις για τον νέο επικεφαλής του γραφείου.

Ο Γερμάκ, που δεν είναι παντρεμένος και δεν έχει παιδιά, δήλωσε: «Αηδιάζω με τη λάσπη που εκτοξεύεται εναντίον μου και ακόμη περισσότερο με την έλλειψη στήριξης από ανθρώπους που γνωρίζουν την αλήθεια».

Η πρωθυπουργός Γιούλια Σβιριέντενκο, ο υπουργός Ψηφιακού Μετασχηματισμού Μιχαΐλο Φεντόροφ, ο υπουργός Άμυνας Ντένις Σμιχάλ και ο επικεφαλής των στρατιωτικών πληροφοριών Κίριλο Μπουντάνοφ θεωρούνται μεταξύ των επικρατέστερων για τη θέση.

Ο Ζελένσκι ελπίζει να παρουσιάσει την αποχώρηση Γερμάκ ως μια ευκαιρία ανανέωσης της κυβέρνησης εν καιρώ πολέμου, σε μια προσπάθεια να συσπειρώσει την κοινή γνώμη εν μέσω δύσκολων διαπραγματεύσεων για τον τερματισμό της σύγκρουσης.

