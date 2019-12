Σιωπή από την Μελάνια Τραμπ για το μπούλινγκ του συζύγου της στην Γκρέτα

Μπορεί δημοσίως να ηγείται παναμερικανικής καμπάνιας ενάντια στο μπούλινγκ ανηλίκων η Μελάνια Τραμπ, αλλά όταν έχει να κάνει με το μπούλινγκ του συζύγου της εναντίον της Γκρέτα Τούνμπεργκ, δεν βγάζει τσιμουδιά…

Η πρώτη κυρία δεν έκανε κανένα σχόλιο όταν ο Ντόναλντ Τραμπ επιτέθηκε -για μία ακόμα φορά- στην 16χρονη σουηδή ακτιβίστρια μέσω Twitter, όπου της είπε ότι χρειάζεται μαθήματα διαχείρισης του θυμού της και της σύστησε να… χαλαρώσει και να πάει σινεμά! Κι αυτό, φυσικά, επειδή η Τούνμπεργκ καταφέρθηκε, σε ομιλία της στη διάσκεψη του ΟΗΕ για το κλίμα, κατά της ανικανότητας των πολιτικών να πάρουν τα μέτρα που χρειάζεται για να αναστρέψουν την κλιματική αλλαγή.

Οπως γράφουν οι New York Times, το μόνο που είχε να πει η Μελάνια Τραμπ, και αυτό μετά από επίμονες ερωτήσεις για το θέμα στην εκπρόσωπό της, ήταν ότι έχει διαφορετικό τρόπο να εκφράζεται από ό,τι ο σύζυγός της. «Δεν είναι μυστικό ότι ο πρόεδρος και η πρώτη κυρία συχνά χρησιμοποιούν διαφορετικό στυλ επικοινωνίας, όπως κάνουν τα περισσότερα παντρεμένα ζευγάρια», είπε η Στέφανι Γκρίσαμ, στους δημοσιογράφους.

Η Μελάνια Τραμπ έχει αναλάβει την προώθηση μεγάλης καμπάνιας ενάντια στο διαδικτυακό μπούλινγκ, κάτι που έχει χλευαστεί από τους πολιτικούς αντιπάλους του συζύγου της, ο οποίος δεν σταματά να καταφέρεται κατά ανθρώπων που δεν του αρέσουν, μέσω Twitter, ακόμα και κατά ανήλικων, όπως η Γκρέτα Τούνμπεργκ.

Πρόσφατα μάλιστα, στον επίσημο λογαριασμό της προεκλογικής του καμπάνιας, αναρτήθηκε φωτογραφία, στην οποία κοροϊδεύει την σουηδή ακτιβίστρια για την ανακήρυξή της σε πρόσωπο της χρονιάς από το Time.

When it comes to keeping his promises, there's only one Person Of The Year:

✅Booming Economy

✅Record Job Creation

✅Historic Tax Cuts

✅#AmericaFirst Trade Deals

✅ISIS Destroyed

✅Building the Wall#TIMEPOY #PromisesMadePromisesKept pic.twitter.com/bEt9yqInqY

— Trump War Room (Text TRUMP to 88022) (@TrumpWarRoom) December 12, 2019