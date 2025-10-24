Σινεμά στη Στέγη – Wim Wenders: Η μεγάλη αναδρομή

Η Στέγη παρουσιάζει ένα τριήμερο κινηματογραφικό αφιέρωμα στον Βιμ Βέντερς, τον πιο εμβληματικό Ευρωπαίο σκηνοθέτη της γενιάς του, με ένα masterclass του ίδιου στη Μικρή Σκηνή και μια συζήτησή του με την Αφροδίτη Παναγιωτάκου στην Κεντρική Σκηνή, προβολές ταινιών σε όλη τη Στέγη, αλλά και ένα 3D film installation εμπνευσμένο από τον Edward Hopper στο +3.
Ο Βιμ Βέντερς κινηματογραφεί τον κόσμο σαν να τον βλέπει για πρώτη φορά. Από το «Παρίσι, Τέξας» έως «Τα φτερά του έρωτα», ο κόσμος του σπουδαίου Γερμανού κινηματογραφιστή δεν τρέχει με ρυθμούς καθημερινότητας, αλλά δίνει χώρο για να περιπλανηθείς. Οι ήρωές του, σιωπηλοί πολλές φορές, παρατηρούν τα μικρά και μεγάλα πράγματα που συμβαίνουν γύρω τους. Οι ταινίες του βοηθούν τους θεατές να αναπνεύσουν και αυτό το αφιέρωμα στη ζωή και το έργο του μάς υπενθυμίζει πως το βασικό συστατικό της ζωής βρίσκεται σε σιωπές, βλέμματα και διαδρομές. Ακολουθώντας τα ταξίδια των περιπλανώμενων που αναζητούν τον εαυτό τους, από το Αμβούργο έως το Χόλιγουντ και από τις πιο σκληρές πραγματικότητες έως τον μαγευτικό κόσμο των ονείρων, ο Βιμ Βέντερς προσγειώνεται με έναν ιδιαίτερα μοναδικό τρόπο στη Στέγη.
Το τριήμερο κινηματογραφικό αφιέρωμα «Wim Wenders: H μεγάλη αναδρομή» έρχεται να καταλάβει ολόκληρο το κτίριο της Στέγης με προβολές 13 ταινιών του, ένα masterclass και μια συζήτηση με τον μεγάλο δημιουργό, αλλά και ένα 3D short film installation που προβάλλεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
Η τριλογία του δρόμου συναντάει το «Δωμάτιο 666» και τον «Αμερικανό φίλο» τα παιχνίδια του φωτός (“Somebody Comes into the Light”), και της σκέψης του (“Reverse Angle”).
Οι «κρυφές» μικρού μήκους ταινίες του Βέντερς συναντούν τους ζωντανούς πια πίνακες του σπουδαίου Αμερικανού ζωγράφου Edward Hopper, ενώ οι βραβευμένες ταινίες του διεθνώς καταξιωμένου κινηματογραφιστή επιφυλάσσουν μια μικρή έκπληξη με το 5ωρο director’s cut του «Μέχρι το τέλος του κόσμου» σε ειδική προβολή για πρώτη φορά στη χώρα μας.
Παρασκευή 14 Νοεμβρίου 2025
Κεντρική Σκηνή
20:00 – 21:00 | Wim Wenders – Σε μια συζήτηση με την Αφροδίτη Παναγιωτάκου
21:30 | Παρίσι, Τέξας (1984)(4Κ προβολή), διάρκεια: 2 ώρες και 27 λεπτά
Σάββατο 15 Νοεμβρίου 2025
Μικρή Σκηνή
17:00–18:00 | Masterclass με τον Βιμ Βέντερς
18:30 | Room 666 (1982), διάρκεια: 50 λεπτά
19:30 | Τα φτερά του έρωτα (1987), διάρκεια: 2 ώρες και 8 λεπτά
21:45 | Ένας Αμερικανός φίλος (1977), διάρκεια: 2 ώρες και 7 λεπτά
– 1
18:30 | Προβολή ταινιών μικρού μήκους του Βιμ Βέντερς, Διάρκεια: 1 ώρα
- Reverse Angle (1982)
- Same Player Shoots Again (1967)
- Invisible Crimes (2007)
- Somebody Comes into the Light (2023)
20:00 | Μέχρι το τέλος του κόσμου (1994, Director’s Cut), διάρκεια: 5 ώρες
Οι προβολές στο -1 της Στέγης έχουν ελεύθερη είσοδο με προκράτηση θέσης.
Κυριακή 16 Νοεμβρίου 2025
Μικρή Σκηνή
17:00 | Η Αλίκη στις πόλεις (1974), διάρκεια: 1 ώρα και 50 λεπτά
19:00 | Λάθος κίνηση (1975), διάρκεια: 1 ώρα και 43 λεπτά
21:00 | Στο πέρασμα του χρόνου (1976), διάρκεια: 2 ώρες και 55 λεπτά
– 1
18:30 | Προβολή ταινιών μικρού μήκους του Βιμ Βέντερς, Διάρκεια: 1 ώρα
- Reverse Angle (1982)
- Same Player Shoots Again (1967)
- Invisible Crimes (2007)
- Somebody Comes into the Light (2023)
20:00 | Μέχρι το τέλος του κόσμου (1994, Director’s Cut), διάρκεια: 5 ώρες
Οι προβολές στο -1 της Στέγης έχουν ελεύθερη είσοδο με προκράτηση θέσης.
Σάββατο 15 & Κυριακή 16 Νοεμβρίου 2025
Φουαγιέ του 3ου / Είσοδος ελεύθερη με προκράτηση θέσης.
[Δυο τρία πράγματα που ξέρω για τον Έντουαρντ Χόπερ]
3D Short Film / Installation, διάρκεια: 14 λεπτά
ONASSIS MASTERCLASS με τον Wim Wenders
15.11.25 | Μικρή Σκηνή | 17:00–18:00
Με πάνω από 50 χρόνια φιλμογραφίας, ο κορυφαίος δημιουργός του «Παρίσι, Τέξας» και των «Φτερών του έρωτα», μέχρι το πιο πρόσφατο “Perfect Days”, προσφέρει ένα masterclass σε επαγγελματίες του σινεμά, φοιτητές σχολών κινηματογράφου και στο ευρύ κοινό που ενδιαφέρεται για το έργο του.
Ποιο είναι το μέλλον του σινεμά για τον Wim Wenders; Τι είναι εκείνο που τον εμπνέει ανά τα χρόνια; Πώς επιλέγει τα τοπία που επιθυμεί να κινηματογραφήσει; Στο πλαίσιο του κινηματογραφικού αφιερώματος που θα πραγματοποιηθεί στη Στέγη, ο κορυφαίος auteur Wim Wenders -πολυβραβευμένος δημιουργός ταινιών-ορόσημων που έχει εμπνεύσει με το έργο του πάνω από τρεις γενιές-, έρχεται στη Μικρή Σκηνή για ένα μοναδικό masterclass, διάρκειας μιας ώρας.
Αυτή η συνάντηση θα προσφέρει μια σε βάθος εξερεύνηση της προσέγγισής του στη δημιουργική διαδικασία, τις εμπειρίες του μέσα από γυρίσματα σε διεθνή και πολύ ετερόκλητα περιβάλλοντα και τη δύναμη και επιδραστικότητα που είχε και συνεχίζει να έχει το σινεμά του. Ο ίδιος θα μοιραστεί με τα συμμετέχοντα άτομα οπτικό υλικό πυροδοτώντας μια δημιουργική και γόνιμη συζήτηση για την τέχνη του σινεμά σε όλο τον κόσμο.
Γλώσσα: Αγγλικά
Διάρκεια: 1 ώρα
Το Masterclass θα βιντεοσκοπηθεί για αρχειακούς σκοπούς
Ακολουθήστε το Protagon στο Google News