Σημάδια προόδου για τη Γάζα – Πιθανόν να μεταβεί στη Μέση Ανατολή ο Τραμπ

Οι συνομιλίες για μια συμφωνία στη Γάζα βρίσκονται πολύ κοντά στην ολοκλήρωσή τους δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να επισκεφθεί τη Μέση Ανατολή την Κυριακή.

«Είναι πολύ κοντά. Εχουμε μια εξαιρετική ομάδα εκεί, σπουδαίους διαπραγματευτές. Πιστεύω ότι υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να συμβεί», », είπε χαρακτηριστικά

«Ισως πάω εκεί κάποια στιγμή πριν το τέλος της εβδομάδας, συγκεκριμένα την Κυριακή. Υπάρχει πολύ καλή πιθανότητα, οι διαπραγματεύσεις προχωρούν πολύ καλά» συμπλήρωσε.

Στο μεταξύ, καλή πιθανότητα να υπάρξει συμφωνία για τη Γάζα εντός 48 ωρών, δίνουν ισραηλινοί αξιωματούχοι αλλά και συμμετέχοντες στη διαπραγμάτευση με τη Χαμάς.

Οι συνομιλίες που διεξάγονται στην Αίγυπτο φαίνεται πως βαίνουν προς θετική έκβαση, όπως άλλωστε έχει γίνει γνωστό και από επίσημα χείλη, όπως του αιγύπτιου προέδρου Αλ Σίσι.

Νωρίτερα, ισραηλινός αξιωματούχος ανέφερε πως η κυβέρνηση Νετανιάχου «εργάζεται πάνω σε ένα προκαταρκτικό σχέδιο ψηφίσματος για την κατάπαυση του πυρός», το οποίο θα υποβληθεί στο υπουργικό συμβούλιο προς ψήφιση, εάν επιτευχθεί συμφωνία.

Το CNN ανέφερε πως το Ισραήλ δεν μπορεί να απελευθερώσει παλαιστίνιους κρατούμενους πριν δώσει έγκριση το υπουργικό συμβούλιο.

Ωστόσο, ακόμα μεγαλύτερη αισιοδοξία προκύπτει από τους αραβες διαμεσολαβητές. Αραβας διπλωμάτης και μια δεύτερη πηγή που ενημερώθηκαν για τις διαπραγματεύσεις με τη Χαμάς δήλωσαν στους The Times of Israel ότι οι μεσολαβητές στοχεύουν στην υπογραφή της συμφωνίας την Πέμπτη.

