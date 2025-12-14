Σίδνεϊ: Ενοπλοι άνοιξαν πυρ σε εβραϊκή γιορτή – τουλάχιστον 16 τραυματίες

Ενοπλοι άνοιξαν πυρ εναντίον περαστικών που συμμετείχαν σε εβραϊκό εορτασμό, στην δημοφιλή παραλία Μπόνταϊ του Σίδνεϊ, το απόγευμα της Κυριακής, τοπική ώρα (πρωί της Κυριακής, ώρα Ελλάδας).

Η αστυνομία της Αυστραλίας συνέλαβε δύο ανθρώπους, ενώ σε νοσοκομεία διακομίστηκαν 16 τραυματίες.

«Η επιχείρηση της αστυνομίας συνεχίζεται και εξακολουθούμε να καλούμε τους πολίτες να αποφεύγουν την περιοχή», τόνισε η αστυνομία της Νέας Νότιας Ουαλίας στο Χ.

Η εφημερίδα Sydney Morning Herald ανέφερε ότι ο ένας φερόμενος ως δράστης τραυματίστηκε από τα πυρά της αστυνομίας.

Στο σημείο αυτό της παραλίας είχε μόλις ξεκινήσει μια εκδήλωση της εβραϊκής κοινότητας με αφορμή την πρώτη νύχτα της γιορτής Χάνουκα.

Βίντεο που έχουν αναρτηθεί στο Χ φαίνεται να δείχνουν ανθρώπους στην παραλία Μπόνταϊ να τρέπονται σε φυγή την ώρα που ακούγονται πυροβολισμοί και σειρήνες αστυνομικών οχημάτων.

«Εχουμε ενημερωθεί για μια εξελισσόμενη κατάσταση ασφαλείας στο Μπόνταϊ. Καλούμε τους ανθρώπους που βρίσκονται στην περιοχή να ακολουθούν τις ενημερώσεις της αστυνομίας της Νέας Νότιας Ουαλίας», δήλωσε νωρίτερα εκπρόσωπος του αυστραλού πρωθυπουργού Aντονι Αλμπανέζι, ο οποίος έκανε λόγο για «σοκαριστικές και καταθλιπτικές εικόνες».

Ο ισραηλινός πρόεδρος Ισαάκ Χέρτσογκ, μιλώντας σε εκδήλωση στην Ιερουσαλήμ, κατήγγειλε ότι «οι αδελφές και οι αδελφοί μας στο Σίδνεϊ δέχθηκαν επίθεση από ελεεινούς τρομοκράτες σε μια πολύ σκληρή επίθεση εναντίον εβραίων που είχαν πάει να ανάψουν το πρώτο κερί για το Χάνουκα στην παραλία Μπόνταϊ».

«Αν γίναμε στόχος σκοπίμως με αυτόν τον τρόπο, είναι ένα γεγονός μιας κλίμακας που κανείς μας δεν θα μπορούσε να φανταστεί. Είναι κάτι φρικτό», δήλωσε ο Άλεξ Ρίβτσιν στέλεχος του Εκτελεστικού Συμβουλίου Εβραίων της Αυστραλίας μιλώντας στο Sky News. Πρόσθεσε επίσης ότι ο σύμβουλος επικοινωνίας του τραυματίστηκε στην επίθεση.

Μετά τη σφαγή της Χαμάς στο Ισραήλ, την 7η Οκτωβρίου 2023, στην Αυστραλία έχουν σημειωθεί πολλές επιθέσεις εναντίον συναγωγών και άλλων εβραϊκών στόχων, που έχουν προκαλέσει την οργισμένη αντίδραση της ισραηλινής κυβέρνησης.

