Σίδνεϊ: Αστυνομκοί απέτρεψαν απαγωγή και βρήκαν κοκαΐνη $1 δισ.

Αστυνομικοί του Σίδνεϊ που απαντούσαν σε κλήση για διάρρηξη σε διαμέρισμα, έπεσαν πάνω σε 722 κιλά κοκαΐνης αξίας ενός δισ. δολαρίων, ενώ απέτρεψαν και την απαγωγή του ενοίκου του διαμερίσματος από τέσσερα άτομα που παραφύλαγαν απ’έξω.

Η κλήση έγινε στις 6 το πρωί της Δευτέρας και οι αστυνομικοί που έσπευσαν στο διαμέρισμα, βρήκαν τέσσερα άτομα, ηλικίας 19-24 ετών, σε ένα σταθμευμένο αυτοκίνητο, στο γκαράζ της πολυκατοικίας, με μαύρα ρούχα και μάσκες στο πρόσωπο.

Στο αυτοκίνητο, οι αστυνομικοί βρήκαν λοστό, σουγιάδες, φακούς και χειροπέδες, αντικείμενα τα οποία, όπως είπαν, θα χρησιμοποιούσαν στην απαγωγή. Ανακρίνοντας τους συλληφθέντες, οι αστυνομικοί βρήκαν ότι στόχος τους ήταν ο 24χρονος Χουσεϊν Χαμέντ Χαμπίμπ, ένοικος διαμερίσματος στην πολυκατοικία.

Αμέσως, έλαβαν ένταλμα έρευνας και στο διαμέρισμα ανακάλυψαν τα 722 κιλά κοκαΐνης, κρυμμένα κάτω από κρεβάτια και σε ντουλάπια.

Ο 24χρονος ένοικος συνελήφθη.

