Σφοδρές μάχες στο Ποκρόφσκ – δοκιμάζεται η αντοχή της Ουκρανίας

Στο επίκεντρο των μαχών στην ανατολική Ουκρανία βρίσκεται τις τελευταίες ημέρες το Ποκρόφσκ, καθώς ο ουκρανικός στρατός εντείνει τις προσπάθειες να υπερασπιστεί την πόλη, που αποτελεί κρίσιμο κόμβο ανεφοδιασμού και εκκενώσεων.

Η Μόσχα, σχεδόν τέσσερα χρόνια μετά την έναρξη της εισβολής, επιχειρεί να καταλάβει τον στρατηγικό αυτόν στόχο, ελπίζοντας σε νέα προέλαση στην περιοχή του Ντονέτσκ.

Ο αρχηγός των ουκρανικών Ενόπλων Δυνάμεων, Ολεξάντρ Σίρσκι, επισκέφθηκε τις θέσεις του στρατού στην περιοχή, δηλώνοντας ότι οι ρωσικές δυνάμεις έχουν ενισχύσει τις επιθέσεις τους, ενώ μικρές ομάδες ρωσικού πεζικού προσπαθούν να διεισδύσουν εντός της πόλης.

«Ο εχθρικός στρατός, αποφεύγοντας την άμεση μάχη, συγκεντρώνεται σε κατοικημένες περιοχές και αλλάζει συνεχώς θέσεις. Πρωταρχικός μας στόχος είναι να τους εντοπίσουμε και να τους εξουδετερώσουμε», ανέφερε ο Σίρσκι σε ανάρτησή του στο Telegram, μετέδωσε το BBC.

Οπως πρόσθεσε, οι ουκρανικές δυνάμεις λαμβάνουν μέτρα για να ενισχύσουν τη σταθερότητα των αμυντικών γραμμών και να διασφαλίσουν τις οδούς ανεφοδιασμού και απομάκρυνσης αμάχων.

Σύμφωνα με την περιφερειακή διοίκηση, περίπου 1.200 άμαχοι παραμένουν εγκλωβισμένοι στο Ποκρόφσκ, το οποίο πριν από τη ρωσική εισβολή του 2022 είχε πληθυσμό σχεδόν 60.000 κατοίκων. Οι ουκρανικές αρχές κατηγορούν τη Ρωσία ότι στοχεύει απευθείας αμάχους, κάτι που η Μόσχα αρνείται συστηματικά, παρά τους χιλιάδες νεκρούς των τελευταίων μηνών.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι η πόλη αποτελεί «τον κύριο στόχο» της Ρωσίας, σημειώνοντας πως οι ρωσικές δυνάμεις στην περιοχή υπερτερούν αριθμητικά των ουκρανικών κατά οκτώ προς ένα.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους, ο Ζελένσκι υποστήριξε ότι η Μόσχα επιδιώκει να καταλάβει την πόλη «για να πείσει τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι η Ουκρανία βρίσκεται σε υποχώρηση».

«Δεν έχουν κάποιο αποτέλεσμα να “πουλήσουν” στους Αμερικανούς», είπε. «Καταλαβαίνουμε γιατί χρειάζονται το Ποκρόφσκ. Το θέλουν μόνο για να ισχυριστούν ότι η Ουκρανία αποσύρεται από την ανατολή και παραδίδει ό,τι ζητούν».

Η Ρωσία προσπαθεί να προωθηθεί προς το Ποκρόφσκ εδώ και περισσότερο από έναν χρόνο. Η κατάληψή του θα της έδινε τη δυνατότητα να εδραιωθεί περαιτέρω στο Ντονέτσκ και να ανοίξει δρόμο προς την γειτονική επαρχία Ντνιπροπετρόφσκ, σύμφωνα με τον ουκρανό στρατιωτικό αναλυτή Ολεξάντρ Κοβαλένκο, όπως έγραψε το Reuters.

Οπως σημειώνει, η μάχη για το Ποκρόφσκ έχει πλέον τόση πολιτική όσο και στρατιωτική σημασία: από την πτώση της Αβντίιβκα, τον χειμώνα του 2024, οι ρωσικές δυνάμεις δεν έχουν κατορθώσει να καταλάβουν άλλη μεγάλη πόλη.

Το ρωσικό υπουργείο Aμυνας υποστήριξε την Πέμπτη ότι οι δυνάμεις του περικυκλώνουν ουκρανικές μονάδες κοντά στον σιδηροδρομικό σταθμό της πόλης και αποκρούουν τις προσπάθειες του Κιέβου να διασπάσει τον κλοιό. Ο Σίρσκι, ωστόσο, διέψευσε τους ισχυρισμούς της Μόσχας, τονίζοντας ότι προτεραιότητα του ουκρανικού στρατού είναι «η διάσωση των ζωών των στρατιωτών μας».

Η ουκρανική διοίκηση αναφέρει ότι τουλάχιστον 200 Ρώσοι στρατιώτες έχουν εισέλθει εντός του Ποκρόφσκ, όπου διεξάγονται μάχες σώμα με σώμα με ελαφρύ οπλισμό σε διάφορα σημεία της πόλης. Τα ουκρανικά στρατεύματα προσπαθούν να αποκόψουν τις ρωσικές ομάδες που έχουν παρεισφρήσει, ενώ ενισχύονται τα οχυρωματικά έργα στις γραμμές άμυνας γύρω από τον αστικό πυρήνα.

Καθώς η Μόσχα εντείνει την πίεση, η περιοχή μετατρέπεται σε κρίσιμο τεστ αντοχής για τις ουκρανικές δυνάμεις και ίσως σε νέο σημείο καμπής στον πόλεμο που διαρκεί σχεδόν τέσσερα χρόνια.

