Σφαγή στη Μόσχα: Στους 133 οι νεκροί – το σοκαριστικό βίντεο του ISIS

Στους 133 έχει ανέλθει ο αριθμός των νεκρών από την τρομοκρατική επίθεση του ISIS σε συναυλιακό χώρο στο Κρασνογκόρσκ της Μόσχας, το βράδυ της Παρασκευής.

Αργά το βράδυ του Σαββάτου, οι ρωσικές αρχές είχαν ταυτοποιήσει μόνο 29 θύματα.

Το υπουργείο Εκτάκτων Καταστάσεων έδωσε στη δημοσιότητα έναν κατάλογο στον οποίο υπάρχουν τα 29 ονόματα, δείχνοντας τη δυσκολία της αναγνώρισης των θυμάτων, την ώρα που οι διασώστες συνέχιζαν να αναζητούν πτώματα στα συντρίμμια του Crocus City Hall, το οποίο καταστράφηκε από την πυρκαγιά που προκάλεσαν οι δράστες της επίθεσης.

Στο μεταξύ, το βράδυ του Σαββάτου, η τρομοκρατική τζιχαντιστική οργάνωση Ισλαμικό Κράτος έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο-ντοκουμέντο από την τρομοκρατική επίθεση, μέσω της πλατφόρμας Telegram.

Στο βίντεο, διάρκειας 1 λεπτού και 31 δευτερολέπτων, καταγράφονται σοκαριστικές εικόνες από τη στιγμή που οι ένοπλοι άρχισαν να πυροβολούν αδιακρίτως μέσα στο Crocus City Hall του Κρασνογκόρσκ, σκορπώντας τον θάνατο.

🚨🇷🇺#BREAKING: ISIS have posted footage from the terrorist attacks in Moscow.

The full video is very graphic, shows people being shot and a man getting his throat slit, I've removed those parts.

These terrorist bastards deserve the most painful torture possible… pic.twitter.com/zzId9XHB2r

— Censored Men (@CensoredMen) March 23, 2024