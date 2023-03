Σεβαστούπολη: Ουκρανική επίθεση στο λιμάνι με drones και τηλεκατευθυνόμενα σκάφη επιφανείας

Το ρωσικό Πολεμικό Ναυτικό «απώθησε» την Τετάρτη επίθεση μη επανδρωμένων σκαφών επιφανείας και αεροσκαφών, η οποία δεν προκάλεσε θύματα, στο λιμάνι της Σεβαστούπολης στην Κριμαία, την ουκρανική χερσόνησο που έχει προσαρτηθεί από τη Μόσχα, ανακοίνωσε ο κυβερνήτης της πόλης, προσθέτοντας πως τα δρομολόγια των οχηματαγωγών ανεστάλησαν.

«Ο στόλος της Μαύρης Θάλασσας απώθησε επίθεση μη επανδρωμένων σκαφών επιφανείας εναντίον της Σεβαστούπολης», δήλωσε μέσω της εφαρμογής Telegram ο κυβερνήτης Μιχαήλ Ραζβοζάγεφ, που έχει διοριστεί από τη Ρωσία.

«Συνολικά καταστράφηκαν τρία αντικείμενα», πρόσθεσε ο ίδιος διαβεβαιώνοντας πως «η κατάσταση βρίσκεται υπό έλεγχο». Σύμφωνα με τον ίδιο, δεν υπήρξε κανένα θύμα και κανένα πολεμικό πλοίο δεν υπέστη ζημιές, όμως από τις εκρήξεις έσπασαν παράθυρα σε γειτονικές πολυκατοικίες.

In Sevastopol, reports of heavy explosions in the area of the bay where missile carriers of the Black Sea fleet are located. Russians are reporting the possibility of a sea drone attack.

Waiting for info 🫠🔥 pic.twitter.com/Db1RLDhagl

— NOËL 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) March 22, 2023