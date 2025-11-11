Σερβία: Στο βομβαρδισμένο υπουργείο Αμυνας το νέο Ξενοδοχείο Τραμπ

Η Σερβία ενέκρινε την κατασκευή ενός ξενοδοχείου της οικογένειας Τραμπ στο σημείο του βομβαρδισμένου από το NATO υπουργείου Αμυνας της χώρας, που υπέστη σοβαρές ζημιές από τις επιθέσεις των συμμαχικών δυνάμεων στο Βελιγράδι το 1999 για τον τερματισμό του πολέμου του Κοσόβου.

Ο γαμπρός του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ, πιέζει για τη μετατροπή του χώρου σε ένα πολυτελές θέρετρο αξίας 500 εκατ. δολαρίων (433 εκατ. ευρώ) μέσω της επενδυτικής εταιρείας του Affinity Partners, με έδρα το Μαϊάμι. Η έγκριση για την κατασκευή του δόθηκε μέσω ειδικής νομοθεσίας που ψήφισε το σερβικό Κοινοβούλιο την περασμένη εβδομάδα, με 130 ψήφους υπέρ και 40 κατά, όπως αναφέρει δημοσίευμα της βρετανικής Telegraph.

Ο σέρβος πρόεδρος Αλεξάνταρ Βούτσιτς, ο οποίος έχει φιλοξενήσει τον Κούσνερ πολλές φορές τα τελευταία χρόνια, έχει εκφράσει την προσωπική υποστήριξή του στα αμφιλεγόμενα σχέδια για το κτίριο που είναι γνωστό ως Generalstab. Το σχέδιο αντιμετωπίζει αντιδράσεις από ομάδες που ισχυρίζονται ότι ο χώρος είναι μνημείο πολέμου – και το μοναδικό σωζόμενο δείγμα του Νίκολα Ντομπρόβιτς, μοντερνιστή αρχιτέκτονα της γιουγκοσλαβικής εποχής.

Για πολλούς Σέρβους, το εμβληματικό ερείπιο αποτελεί έντονη υπενθύμιση της 78ήμερης αεροπορικής εκστρατείας του 1999, όταν αεροσκάφη του NATO στόχευσαν το καθεστώς του Σλόμπονταν Μιλόσεβιτς χρησιμοποιώντας πυραύλους Τόμαχοκ που εκτοξεύθηκαν από αμερικανικά πλοία και υποβρύχια στα ανοιχτά των ιταλικών ακτών.

Το συγκρότημα Generalstab χτυπήθηκε δύο φορές, στις 29 Απριλίου 1999 και άλλη μία τον Μάιο. Η σερβική αντιπολίτευση κατηγορεί την κυβέρνηση ότι άλλαξε το νόμο πολιτιστικής κληρονομιάς για να εγκρίνει το project, με σκοπό να ικανοποιήσει τις επιθυμίες του Τραμπ. Αρκετοί Σέρβοι θεωρούν την παραχώρηση του κτιρίου σε αμερικανούς ιδιοκτήτες ως συμβολική προδοσία των θυσιών τους εκείνης της περιόδου.

Για την πλειοψηφία των μελών του Κοινοβουλίου, όμως, το κατεστραμμένο κτίριο είναι ένα άσχημο θέαμα σε ένα προνομιακό παραθαλάσσιο οικόπεδο που θα έπρεπε να έχει ανακαινιστεί εδώ και καιρό. Η Affinity Global Development σχεδιάζει να κατασκευάσει ένα ξενοδοχείο, διαμερίσματα, καταστήματα και γραφεία στη θέση του πρώην αρχηγείου του σερβικού στρατού.

Οι βουλευτές της πλειοψηφίας θεωρούν ότι το νέο ξενοδοχείο θα μετατρέψει την πρωτεύουσα σε τουριστικό προορισμό όλης της Ευρώπης – χωρίς να κρύβουν την ελπίδα για προσέλκυση της εύνοιας της κυβέρνησης Τραμπ. Η ιστοσελίδα του Trump Tower στο Βελιγράδι έχει ήδη δημοσιεύσει μια ψηφιακή απεικόνιση του έργου και έχει ξεκινήσει τη διαφήμιση προπωλήσεων των διαμερισμάτων «απαράμιλλης πολυτέλειας».

«Το μόνο που λείπει είναι το βίντεο τύπου Γάζας», σχολίασε δεικτικά την Κυριακή η ιταλική εφημερίδα Corriere della Sera, αναφερόμενη στο βίντεο που ανάρτησε ο Τραμπ απεικονίζοντας την ανέγερση της Γάζας ως «πολυτελές θέρετρο της Μέσης Ανατολής».

Ο στρατηγός Γουέσλι Κλαρκ, ο διοικητής του NATO που επέβλεψε τους βομβαρδισμούς του 1999, ισχυρίζεται ότι κανείς δεν σκοτώθηκε στη διάρκεια των επιδρομών. Τάσσεται κατά του project, ισχυριζόμενος ότι η απαίτηση της σερβικής κυβέρνησης να κατασκευαστεί παράλληλα με το ξενοδοχείο και ένα μνημείο αφιερωμένο «στα θύματα του NATO» ισοδυναμεί με προδοσία προς τα στρατεύματα που συμμετείχαν στην εκστρατεία.

Ο πρόεδρος Βούτσιτς βρίσκεται αντιμέτωπος με αυξανόμενες διαμαρτυρίες των πολιτών κατά της διαφθοράς και με εκκλήσεις για πρόωρες εκλογές, μετά την κατάρρευση της στέγης σιδηροδρομικού σταθμού στην πόλη Νόβι Σαντ, η οποία στοίχισε τη ζωή σε 16 ανθρώπους.

