Σεμινάρια για όλους από το ΕΚΠΑ: Οταν το «ζην» αναζητεί το «ευ»

Τα εγχειρίδια ευτυχίας είναι συνήθως αβαθή. Ρίχνουν σταγονίδια νερού σε διψασμένη γη. Υπόσχονται θαύματα αλλαγών και ανάτασης με σαχλές, παιδαριώδεις λύσεις κι αυθαίρετες συνταγές. Και πάντως μαζικές, για μια υπόθεση τόσο εξατομικευμένη όσο το δακτυλικό αποτύπωμα…

Την ευδαιμονία ως ύψιστο αγαθό, την ποιότητα ζωής που μπορεί να τη γεννήσει, την ψυχική ικανοποίηση που μπορεί να την ορίσει, αποφασίζει να πραγματευθεί για πρώτη φορά το Εθνικό Καποδιστριακό, από την 1η Οκτωβρίου, σε ανοιχτά προς το γενικό κοινό διαδικτυακά σεμινάρια ανοικτής εκπαίδευσης (e – learning). Με μόνη προϋπόθεση το απολυτήριο Γυμνασίου.

Σε καιρούς Covid – 19, έντονης αβεβαιότητας και στρες, κι ενώ τα… Zάναξ κάνουν θραύση, το ΕΚΠΑ κινείται στα χνάρια του φημισμένου Πανεπιστημίου Yale, που μυεί ενδιαφερομένους στην επιστήμη του να ζεις καλά (The Science of Well – Being). Το Μάθημα της Ευτυχίας έχει μάλιστα αναδειχθεί ως το πιο δημοφιλές στα 317 χρόνια λειτουργίας του Ιδρύματος, με αξιοπρόσεκτη προσέλευση – ενίοτε και διπλάσιο ακροατήριο από το σύνηθες. Έχει ανοίξει ακόμη και την αίθουσα συναυλιών για να το φιλοξενήσει…

Το ΕΚΠΑ παραδέχεται κατά ένα τρόπο ότι η ζωή, η απόλαυσή της ακριβέστερα, απαιτεί γνώση. Για το τι μας κάνει πραγματικά ευτυχισμένους – η μυρωδιά της βροχής; Ένα σπίτι με πισίνα; Μια βραδιά με φίλους; Το καμάρωμα ενός παιδιού που μεγαλώνει ; Η αισθητική απόλαυση ενός έργου τέχνης;

Για τις προκαταλήψεις και τους μύθους που περιβάλλουν την έννοια της ευδαιμονίας. Του βασικού ζητούμενου της ανθρώπινης ύπαρξης, από την εποχή του Κομφούκιου ως αυτή του Οράτιου και του Carpe Diem. Για τις παρανοήσεις που περιβάλλουν την έννοια της ευεξίας. Και τις στρατηγικές αναζήτησης της ευτυχίας. Στο σεμινάριο περιλαμβάνεται εβδομαδιαίο και μηνιαίο πρόγραμμα αναζήτησης της ευτυχίας.

«Εμφαση στην τεκμηρίωση»

Το Protagon επικοινώνησε με τον Γιάννη Παπαδάτο, νευρολόγο – ψυχίατρο, ομότιμο καθηγητή Ψυχοφυσιολογίας και Ψυχικής Υγιεινής του ΕΚΠΑ, υπεύθυνο για τα σεμινάρια ανοικτής εκπαίδευσης. Το πρώτο που έσπευσε να καταστήσει σαφές ο καθηγητής είναι το επιστημονικό υπόβαθρο στο οποίο στηρίζεται το e – learning. Την έμφαση στην τεκμηρίωση. Ο,τι έχει επιλεγεί να συμπεριληφθεί στην «ύλη», βασίζεται σε επιστημονικές θεωρίες, σε πειραματικά δεδομένα. Μακριά από πάσης φύσεως γκουρού και μαθητευόμενους μάγους. Ο κ. Παπαδάτος κάνει λόγο για υψηλό επίπεδο και συνάμα απλή γλώσσα.

Στο σεμινάριο προτείνονται τρόποι ενίσχυσης της αυτοπεποίθησης και της αυτοπραγμάτωσης. Σκοπός είναι το άτομο να βρει τη χρυσή τομή μεταξύ των ικανοτήτων και επιδιώξεών του. Η «βελτίωση του εαυτού» και του κόσμου στηρίζεται στην εμπειρία και την επιστημονική γνώση. Ο όρος είναι κλισέ, αλλά η πληροφορία πολύτιμη. Ώρα για την πυραμίδα του Maslow, τις σχέσεις νόησης-συναισθήματος-συμπεριφοράς και ορμονών.

Η ομπρέλα – το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου προσφέρει σειρά προγραμμάτων για πλείστα όσα ενδιαφέροντα. Για εκείνους που είναι γονείς και έχουν να διαχειριστούν παιδιά με σχολική αποτυχία και μαθησιακές δυσκολίες. Που θέλουν να μάθουν περισσότερα για το πώς να έχουν το επιθυμητό βάρος. Που προσπαθούν να καταπολεμήσουν το άγχος και τις κρίσεις πανικού. Που αισθάνονται ότι ήλθε η ώρα να αναμετρηθούν με την κατάθλιψη. Που ενδιαφέρονται να διαπαιδαγωγήσουν σεξουαλικά τα παιδιά τους.

Το μονοπάτι για την ευτυχία δεν είναι βέβαια ποτέ το ίδιο. Αλλάζει με τον χρόνο και την ηλικία. Αλλάζει με την κοσμοθεωρία και το μέρος της γης όπου χαράσσεται. Ποτέ η απάντηση περί ευ ζην δεν θα είναι ίδια από έναν κουβανό που φτιάχνει πούρα, μία φινλανδή που αγαπά το hygge, έναν νεοϋορκέζο χρηματιστή, μία αφγανή που τρέμει την οργή των Ταλιμπάν… Ετη φωτός μακρινές. Μα όλες ανθρώπινες.

Επί του πρακτέου Τα συγκεκριμένα εξ αποστάσεως προγράμματα-σεμινάρια ανοιχτής εκπαίδευσης έχουν διάρκεια 3 μηνών, 125 ωρών, και με προεγγραφή κοστίζουν 150 ευρώ. Στο πλαίσιο τους, διδάσκουν, εκτός από τον καθηγητή, η Μαριέττα Παπαδάτου – Παστού, επίκουρη καθηγήτρια στο ΕΚΠΑ, ο Αλέξης Αρβανίτης, επίκουρος καθηγητής Ψυχολογίας στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, καθώς και η Αγγελική Κολοκοτσά, ψυχολόγος – ψυχοθεραπεύτρια. Το σεμινάρια για το ευ ζην αποτελούν μόνο ένα κομμάτι του συνόλου των προγραμμάτων e – learning του ΕΚΠΑ. Παρέχεται επίσης η δυνατότητα παρακολούθησης Προγράμματος Εξειδίκευσης στην Ειδική Αγωγή, καθώς και Βασικών Αρχών Ψυχοθεραπείας – με τη διαφορά ότι απευθύνονται σε πτυχιούχους, όχι κατ΄ ανάγκην ειδικούς. Περισσότερες πληροφορίες για όλα τα προγράμματα στο www.spedu.gr

