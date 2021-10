«Σεισμός» στην Πρέμιερ Λιγκ: Η Νιούκαστλ στα χέρια του διαδόχου του θρόνου της Σαουδικής Αραβίας

Μία και μόνο φωτογραφία που κυκλοφορεί τις τελευταίες ώρες στο Διαδίκτυο αρκεί για να καταλάβει κανείς τις αλλαγές που θα προκαλέσει στο αγγλικό ποδόσφαιρο η εξαγορά της Νιούκαστλ από τον διάδοχο του θρόνου της Σαουδικής Αραβίας, Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν.

Η αγγλική ομάδα έγινε η πρώτη στην Ευρώπη που ουσιαστικά ανήκει στο Ταμείο Δημοσίων Επενδύσεων της Σαουδικής Αραβίας.

Όπως αναφέρθηκε από την αγγλική ιστοσελίδα Goal.com, το σαουδαραβικό ταμείο διαθέτει καθαρό πλούτο άνω των 430 δισεκατομμυρίων ευρώ, 13 φορές μεγαλύτερο από τον σεΐχη Μανσούρ, ιδιοκτήτη της Μάντσεστερ Σίτι και 50 φορές πιο πλούσιο από τον Νάσερ Αλ-Κελαΐφι, πρόεδρο της Παρί Σεν Ζερμέν.

Ο πλούτος των νέων αφεντικών της Νιούκαστλ φαίνεται στο παρακάτω γράφημα που συγκρίνει την περιουσία των ιδιοκτητών των αγγλικών ομάδων.

Όπως μπορεί να διαπιστώσει λοιπόν κανείς στη σχετική… πίτα του πλούτου, η Νιούκαστλ θα έχει χαοτικά μεγαλύτερο κομμάτι ακόμα και από συλλόγους με γνωστή οικονομική επιφάνεια ή επίσης βαθύπλουτους ιδιοκτήτες.

«Ένας επενδυτικός όμιλος με επικεφαλής το Ταμείο Δημοσίων Επενδύσεων, που περιλαμβάνει επίσης τις PCP Capital Partners και RB Sports & Media, ολοκλήρωσε την εξαγορά του 100% των Newcastle United Limited και Newcastle United Football Club Limited από την St. James Holdings Limited» αναφέρουν οι «Καρακάξες» στην ανακοίνωση που εξέδωσαν.

Το νέο αφεντικό της Νιούκαστλ, Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν, δεν είναι άγνωστο στο ευρύ κοινό, καθώς στο παρελθόν έχει απασχολήσει τα διεθνή Μέσα με την υπόθεση της δολοφονίας Κασόγκι, την περιουσία του αλλά και την απίστευτη χλιδή που απολαμβάνει με τα πάρτι με μοντέλα σε ιδιωτικά νησιά και πολυτελή γιοτ.

Ο πρίγκιπας της Σαουδικής Αραβίας, ο οποίος ετοιμάζεται να αλλάξει την Premier League, έδωσε 350 εκατομμύρια για να γίνει το «αφεντικό» της ομάδας. Ένα ποσό το οποίο δεν φαίνεται ιδιαίτερα… μεγάλο, αν αναλογιστεί κανείς την περιουσία του.

Μετά την έγκριση της Πρέμιερ Λιγκ για το deal, οι οπαδοί ξεχύθηκαν στους δρόμους για να πανηγυρίσουν φορώντας ακόμα και κελεμπίες…

More from St James’, seconds after the news came through pic.twitter.com/j2XxG0eJVP

Οι οπαδοί της Νιούκαστλ πιστεύουν -και δικαιολογημένα- ότι πολύ σύντομα θα δουν με τα χρώματα της αγαπημένης τους ομάδας παίκτες υψηλού επιπέδου.

Αυτό άλλωστε «θέλουν» και τα περισσότερα σχετικά memes που… πλημμύρισαν το Διαδίκτυο μετά το άκουσμα της είδησης. Οι χρήστες των κοινωνικών δικτύων «έντυσαν» στα ασπρόμαυρα ποδοσφαιριστές όπως ο Λιονέλ Μέσι, ο Κριστιάνο Ρονάλντο, ο Κιλιάν Εμπαπέ, ο Ερλινγκ Χάαλαντ και πολλοί άλλοι.

BREAKING: the Premier League have accepted the Saudi-led consortium’s bid to take over as Newcastle United’s owners 🤝🇸🇦

Their net worth is estimated at about €434.000.000.000 🤑💰 pic.twitter.com/GFICKouM7l

— 433 (@433) October 7, 2021