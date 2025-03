Σεισμός στη Μιανμάρ: Εικόνες καταστροφής και φόβοι για χιλιάδες νεκρούς

Μετά από έναν τετραετή εμφύλιο πόλεμο, μια σοβαρή επισιτιστική κρίση και μια οικονομία σε παρακμή, η Μιανμάρ βρίσκεται τώρα κατεστραμμένη από μια ισχυρή σεισμική δόνηση. Ακόμα και πριν από τον καταστροφικό σεισμό, η ανθρωπιστική κατάσταση στη χώρα ήταν δραματική και ο εγκέλαδος «έδωσε το τελειωτικό χτύπημα».

Η λήψη πληροφοριών από τη Μιανμάρ είναι δύσκολη. Οι γραμμές κινητής τηλεφωνίας στις πληγείσες περιοχές είναι αποσπασματικές από τότε που σημειώθηκε ο σεισμός, δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι ζουν επίσης χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα και υπάρχει περιορισμένη πρόσβαση στο διαδίκτυο. Οι ξένοι δημοσιογράφοι επίσης σπάνια επιτρέπεται να εισέλθουν επίσημα λόγω της έλλειψης ελευθερίας του Τύπου, σύμφωνα με το BBC.

Οι νεκροί και οι τραυματίες στη Μιανμάρ και την Ταϊλάνδη είναι εκατοντάδες, εν μέσω χάους και καταστροφών. Το κρατικό μέσο MRTV της Μιανμάρ μετέδωσε ότι τουλάχιστον 144 άτομα σκοτώθηκαν και 732 τραυματίστηκαν από τη μεγάλη σεισμική δόνηση.

Ο επικεφαλής της χούντας Μιν Αούνγκ Χλάινγκ, προειδοποίησε για πολύ μεγάλο αριθμό θυμάτων, ενώ το Αμερικανικό Γεωλογικό Ινστιτούτο (USGS) εξέδωσε «κόκκινο συναγερμό», προειδοποιώντας για «μεγάλες απώλειες και εκτεταμένες ζημιές» σε κτίρια και υποδομές, μετέδωσε το Reuters. Εκφράζονται φόβοι ότι τα φράγματα θα μπορούσαν να καταρρεύσουν, οδηγώντας σε καταστροφικές πλημμύρες, ενώ οι Αρχές στις δύο χώρες πασχίζουν να διασώσουν εγκλωβισμένους και τραυματίες.

Το χουντικό καθεστώς της Μιανμάρ απηύθυνε διεθνή έκκληση ζητώντας αίμα και ιατρικές προμήθειες για τη νοσηλεία των τραυματιών, γεγονός που κατά πολλούς μαρτυρά τη σοβαρότητα της κατάστασης, κι ενώ η ακριβής έκταση των καταστροφών που προκάλεσε ο σεισμός δεν είναι ακόμη σαφής. Ο Μιν Αούνγκ Χλάινγκ μιλώντας στο MRTV ανέφερε ότι η χούντα άνοιξε όλες τις οδούς για την είσοδο διεθνούς βοήθειας.

Η αντιπολίτευση της χώρας ανέφερε ότι ο σεισμός έχει προκαλέσει ζημιές σε «πολλά κτίρια», μεταξύ των οποίων πολιτιστικά, θρησκευτικά και κοινοτικά μνημεία. Παράλληλα, υποστήριξε ότι έχουν υπάρξει κατολισθήσεις, ενώ βασικοί δρόμοι και γέφυρες έχουν υποστεί «σοβαρές επιπτώσεις». Οι Αρχές συγκεντρώνουν αναφορές για θύματα και ζημιές, ενώ υπάρχουν πολλοί αγνοούμενοι.

Ο σεισμός 7,7 βαθμών σημειώθηκε περίπου στις 14:20 (τοπική ώρα, 08:20 ώρα Ελλάδας) σε απόσταση περίπου 17 χιλιομέτρων από την πόλη Μάνταλεϊ στη Μιανμάρ με τη δόνηση να γίνεται αισθητή ως την Ταϊλάνδη και την Κίνα.

Στη Μπανγκόκ, που κηρύχθηκε ζώνη καταστροφής, κατέρρευσε ένας υπό κατασκευή ουρανοξύστης σκοτώνοντας πέντε ανθρώπους και παγιδεύοντας δεκάδες ανθρώπους στα συντρίμμια. Σύμφωνα με διασώστες, 117 άνθρωποι συνεχίζουν να αγνοούνται από την κατάρρευση του ουρανοξύστη.

Ο υπουργός Υγείας της Ταϊλάνδης δήλωσε ότι ο σεισμός είχε αντίκτυπο σε 63 υγειονομικές εγκαταστάσεις σε 17 επαρχίες της Ταϊλάνδης. Όπως ανέφερε, οι περισσότερες από τις ζημιές αφορούν ρωγμές και δεν επηρέασαν τη στατική επάρκεια των κτιρίων. Σύμφωνα με το υπουργείο Δημόσιας Υγείας, οι ασθενείς και οι επισκέπτες απομακρύνθηκαν με ασφάλεια, χωρίς να καταγραφούν τραυματισμοί ή θάνατοι.

Άμεση είναι η αντίδραση της διεθνούς κοινότητας και διεθνών οργανισμών βοήθειας. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) ενεργοποίησε το σύστημα αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης και το κέντρο επιμελητείας του στο Ντουμπάι έχει κινητοποιηθεί για να προετοιμάσει προμήθειες για τους τραυματίες.

