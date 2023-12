Σεισμός 7,6 Ρίχτερ στις Φιλιππίνες και προειδοποίηση για τσουνάμι

Σεισμός 7,6 βαθμών Ρίχτερ σημειώθηκε το Σάββατο πολύ κοντά στο νησί Μιντανάο, στις Φιλιππίνες, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό-Μεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο (EMSC).

Ο σεισμός έγινε σε βάθος 63 χιλιομέτρων (39,15 μίλια), πρόσθεσε το EMSC.

Σύμφωνα με διεθνή ΜΜΕ μάλιστα, έχει δοθεί προειδοποίηση για τσουνάμι στις Φιλιππίνες αλλά και στην δυτική ακτή της Ιαπωνίας.

Tsunami Advisory – 12/2, 11:56pm

A Tsunami Advisory has been issued. Waves of up to 1m are expected. Those near coastal areas, rivers, or lakes should evacuate to higher ground immediately. #tsunami pic.twitter.com/FD7kYpC0Z3

— NERV (@EN_NERV) December 2, 2023