Σεισμός 7,1 Ρίχτερ και τσουνάμι έπληξαν τη νότια Ιαπωνία

Πολύ ισχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους 7,1 βαθμών, έπληξε, την Πέμπτη, τη νότια Ιαπωνία, όπως ανακοίνωσε η Ιαπωνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Αμέσως μετά εκδόθηκε προειδοποίηση για τσουνάμι σε περιοχές των νησιών Κιούσου και Σικόκου.

🇯🇵 | NEW IMAGES OF JAPAN EARTHQUAKE 🚨

The earthquake initially rated 6.9 has been revised to 7.1. Extensive damage reported and a #tsunami risk remains. #Miyazaki #earthquake #Japan pic.twitter.com/PpYecxQIQt

— Breaking News (@PlanetReportHQ) August 8, 2024